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Ірина Білик потрапила в скандал після концерту: співачка в шоці від того, що сталося

STYLERПерсони    14.11.2019 - 09:52
Ірина Білик потрапила в скандал після концерту: співачка в шоці від того, що сталося
Ірина Білик (Фото: facebook.com/bilyk iryna)

Ірина Білик назвала винних у тому, що сталося в Харкові

Ірина Білик, українська співачка опинилася в центрі скандалу після свого виступу в Харкові. Глядачі, які завітали на її концерт, звернулися в поліцію із заявою про те, що організатори не повертають гроші за квитки. Вони були обурені, що на афішах був заявлений концерт Ірини Білик, а за фактом вона заспівала всього три пісні, а решту часу виступали діти.

Артистка відреагувала на скандал, що розпалюється, і пояснила, що відбулося насправді. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Ірина Білик відзначила, що вина в тому, що сталося – організаторів, так як мови про сольний концерт не було від початку.

"Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно і жадібно обманув кохану і шановану мною аудиторію! Окремо для всіх, а також для ЗМІ хочу пояснити: мій виступ вчора, 12.11, в Харкові було чітко регламентований з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями. Ні про який сольний концерт мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити", - написала артистка.

Ірина Білик потрапила в скандал після концерту: співачка в шоці від того, що сталося

Ірина Білик (Фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Вона додала, що давно не була в такій люті і зізналася, що насилу стримується від того, щоб не назвати публічно імена тих, хто обдурив глядачів.

"Так ось, дорогий організатор, хочу вам сказати, що ви не маєте ніякого права і совісті так чинити з моїми прихильниками і мною! І я тримаюся з останніх сил, щоб не вивісити тут ваші імена! Але у мене не дошка ганьби, а тим, кому треба, самі зрозуміють, про кого я і, сподіваюся, більше ніколи не стануть з вами працювати Я хочу побажати всім вам, вашим близьким і рідним ніколи в своєму житті не зустрічати таких жадібних до наживи людей. Попереду у мене грандіозний тур і там, обіцяю, ми з вами відірвемося по повній!" – написала Білик.

До останнього сподівалася, що цей пост буде таким же світлим, добрим, з дискусією, як у нас з вами зазвичай і буває, але немає. Пишу ці рядки тому що мені прикро за ВАС! Прикро, що організатор мого виступу в Харкові так нахабно і жадібно обманув кохану і шановану мною аудиторію! Окремо для всіх, а так само для ЗМІ хочу пояснити: Мій виступ вчора, 12.11 в Харкові було чітко регламентоване з організатором, тобто наші домовленості обмежувалися трьома піснями.Ні про яке сольному концерті мови не було і домовленостей теж, що я і моя команда сміливо можемо підтвердити. Я в гніві й забула коли останній раз була так засмучена. Так ось, дорогий організатор, хочу вам сказати, що ви не маєте ніякого права і совісті так чинити з моїми прихильниками і мною! І я тримаюся з останніх сил, щоб не вивісити тут ваші імена! Але у мене не дошка ганьби, а тим кому треба самі зрозуміють про кого я і, сподіваюся, більше ніколи не стануть з вами працювати. Я хочу побажати всім вам, вашим близьким і рідним ніколи в своєму житті не зустрічати таких жадібних до наживи людей. Попереду у мене грандіозний тур і там, обіцяю, ми з вами відірвемося по повній! Завжди ваша, Іра.

Публікація від Ірина Білик (@bilyk_iryna)

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