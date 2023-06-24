Ірина Білик вразила новими фото підрослого сина. Де зараз співачка і чим займається

Відома українська співачка Ірина Білик рідко показує фотографії своїх синів. Однак, вона вирішила поділились знімком з семирічним сином Табрізом.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку вона разом з сином. Також артистка запитала поради у підписників.
"Цікава ваша думка! Чи потрібно робити зачіску дитині таку, яку вона хоче?" - запитала Ірина Білик у шанувальників.
У коментарях підписники поділилися своїм досвідом, і помітили, що хлопчик дуже схожий на маму:
Також пораду дав український телеведучий Слава Дьомін, який ростить сина.
"Мій син пофарбувався в рожевий колір в 10 років. Я не забороняв. Зате зараз вже ходить з нормальною зачіскою", - написав він.
Додамо, що Ірина Білик виховує двох дітей – сина Гліба, народженого в шлюбі з моделлю Андрієм Оверчуком, і сина Табриза від російського режисера і продюсера Аслана Ахмадова.
Співачка і далі активно займається своєю творчістю. Нещодавно вона випустила нову версію свого хіта 1996 року "Я іду на війну".
Через 27 років після прем'єри трек не лише не втратив своєї актуальності, а й навпаки отримав нове значення для українців.
Ірина Білик активно публікує дописи у соцмережах про злочини Росії, які чиняться проти українського народу.
Сама артистка не розсекречує свого місця перебування.
Раніше Ірина Білик показувала свій дім після того, як там жили окупанти.
Також співачка поділилася історією співробітниці драмтеатру з Маріуполя.