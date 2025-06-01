Ірина Білик перевипустила хіт "Так просто" через 30 років: як звучить оновлена версія

Лише нещодавно знаменитість завершила масштабний всеукраїнський тур, присвячений своєму 55-річчю, але на цьому сюрпризи від співачки не закінчились.

Одразу з початком літа Ірина презентувала оновлену версію свого легендарного хіта "Так просто" - тепер у яскравому танцювальному аранжуванні, яке точно змусить рухатися навіть тих, хто не дуже любить танці.

Пісня вже 30 років, але її сенси залишаються актуальними, а нове звучання додало їй сучасного драйву та емоційної сили.

"Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки минуло відтоді, як я випустила пісню "Так просто" і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю", - поділилася Ірина.

Нагадаємо, що ще у січні вона перевипустила свій культовий російськомовний трек 2000-х "Нас нет", але вже в українському перекладі.

Нова версія розкриває глибокий і майже інтимний зв’язок між двома людьми, які створюють власний, відокремлений від усього світу маленький всесвіт.