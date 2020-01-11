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Иранский генерал о сбитом самолете МАУ: я хотел умереть, когда узнал

STYLERЖизнь    11.01.2020 - 13:14
Иранский генерал о сбитом самолете МАУ: я хотел умереть, когда узнал
Сбитый самолет МАУ в Иране (фото: alihashem_tv)

Иранский генерал сделал откровенное признание о сбитом украинском самолете

Крушение украинского самолета Boeing 737 в Тегеране произошло из-за запуска в борт ракеты Земля-Воздух. Свою вину Иран признал 11 января и сообщил о том, глубоко сожалеет об этом. Иранцы сбили украинский самолет не специально, а в результате "человеческой ошибки".

В свою очередь, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство ISNA.

"Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии", — признался Амир Али Хаджизаде.

К слову, военный генерал сказал, что Корпус стражи исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Ирана просто перепутали украинский борт с крылатой ракетой.

Иранский генерал о сбитом самолете МАУ: я хотел умереть, когда узнал

Амир Али Хаджизаде (фото: versia.ru)

Отметим, что ранее бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, командир одного из соединений Корпуса Стражей Исламской революции, неоднократно заявлял, что Иран может нанести ракетные удары по своим противникам. Кроме того, по словам Хаджизаде, выпущенные по объектам в Ираке ракеты были лишь началом серии атак на американские базы во всем регионе. При этом генерал отмечал, что настоящей местью за гибель иранского военачальника Касема Сулеймани станет полное изгнание Соединенных Штатов с территории Ближнего Востока.

Как мы ранее писали, украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Об этом заявил генштаб вооруженных сил Ирана.

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