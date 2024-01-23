В Ірані стратили чоловіка з ментальним розладом, який брав участь у протестах

Що відомо про страченого в'язня

23-річного Мохаммада Гобадлу повісили вранці 23 січня. Ця страта знаменує останню главу в придушенні Тегераном протестів, які охопили країну у 2022 році. Правозахисні групи кажуть, що понад 500 людей загинули тоді через дії уряду.

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що право юнака на справедливий суд порушили, а його біполярний стан не прийняла до уваги судова система.

"Гобадлу отримав два смертні вироки після вкрай несправедливих фіктивних судових процесів, затьмарених "зізнаннями" під тортурами та ненаданням ретельного обстеження психічного здоров’я, незважаючи на його психічні вади", - заявили в Amnesty.

Однак інформаційне агентство Мізан стверджувало, що заяви про психічну інвалідність були неправдивими.

23-річного Мохаммада Гобадлу повісили (фото: Islamic Republic News Agency)

Раніше цього місяця десятки людей, у тому числі сім’я Гобадлу, вийшли на демонстрацію перед в’язницею в іранському місті Карадж проти вироку йому, а також іншому молодому чоловікові.

Тоді десятки людей пікетували в’язницю Раджай Шахр, де Гобадлу перебував уже понад 480 днів. Його мали повісити на світанку, але тоді масові протести відстрочили його страту.

Мохаммад Гобадл (фото: iranintl)