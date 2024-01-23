В Иране казнили мужчину с ментальным расстройством, который участвовал в протестах

Что известно о казненном заключенном

23-летнего Мохаммада Гобадлу повесили утром 23 января. Эта казнь знаменует последнюю главу в подавлении Тегераном протестов, охвативших страну в 2022 году. Правозащитные группы говорят, что более 500 человек погибли тогда из-за действий правительства.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что право молодого человека на справедливый суд нарушили, а его биполярное состояние не было принято во внимание судебной системой.

"Гобадлу получил два смертных приговора после крайне несправедливых фиктивных судебных процессов, омраченных "признаниями" под пытками и непредоставлением тщательного обследования психического здоровья, несмотря на его психические пороки", - заявили в Amnesty.

Однако информационное агентство Мизан утверждало, что заявления о психической инвалидности были ложными.

23-летнего Мохаммада Гобадлу повесили (фото: Islamic Republic News Agency)

Ранее в этом месяце десятки человек, в том числе семья Гобадла, вышли на демонстрацию перед тюрьмой в иранском городе Карадж против приговора парня, а также другого молодого человека.

Тогда десятки человек пикетировали тюрьму Раджай Шахр, где Гобадлу находился уже более 480 дней. Его должны были повесить на рассвете, но массовые протесты тогда отсрочили его казнь.

Мохаммад Гобадл (фото: iranintl)