Ипотека под 7%: в программе произошли важные изменения

Стоит отметить, что ранее ипотека под 7% предоставлялась украинцам, которые состояли на квартирном учете, молодым семьям, переселенцам, бюджетникам, медикам и ученым. Теперь все эти требования отменили.

Но есть одно требование - у человека не должно быть в собственности жилье площадью больше 50 квадратных метров на одного. А также зарплата заемщика должна быть не более десяти средних зарплат в городе, где он собирается приобрести жилье.

Ипотека в Украине под 7% (видео: ТСН)