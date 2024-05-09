На iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів Android

Google розширила можливості додатка "Об'єктив Google", дозволивши користувачам iPhone використовувати функцію "Коло для пошуку", яка спочатку була доступна тільки на Android-смартфонах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google .

Що відомо про функцію "Коло для пошуку"

Ця функція дозволяє користувачам робити знімки екрана та виділяти будь-яку його частину для пошуку інформації в Інтернеті.

Розробники зазначають, що функціональність "Кола для пошуку" відрізняється від "Google Об'єктива" тим, що вона доступна в будь-якому додатку. Для активації необхідно утримувати кнопку "Додому" або навігаційну смугу.

Тепер власники iPhone також можуть використовувати цю функцію через "Google Об'єктив". Команда активації була розроблена співробітниками, відповідальними за iOS-версію програми.

На iPhone 15 Pro та Pro Max користувачі можуть використовувати бічну кнопку дії для пошуку. Для інших моделей iPhone активувати функцію можна через подвійне чи потрійне постукування по задній панелі.

Як активувати функцію

Зайдіть в "Налаштування", потім в "Універсальний доступ", потім - в "Дотик"

У самому низу виберіть "Дотик задньої панелі"

Перейдіть до розділу "Швидкі команди" і виберіть команду для пошуку Google

Натисніть "Назад", щоб увімкнути функцію

Як активувати "Коло для пошуку" (фото: 9to5Google)

Тепер, коли ви натискаєте на бічну кнопку або робите стукіт, ваш смартфон зробить скриншот і автоматично відкриє його у додатку "Google Об'єктив". Це дозволяє користувачам вибирати будь-яку частину зображення для пошуку інформації в Інтернеті.