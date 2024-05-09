ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів Android

Четвер 09 травня 2024 13:43
UA EN RU
На iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів Android Тепер "Google Об'єктив" допоможе знайти інформацію в будь-якіому додатку на пристрої (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google розширила можливості додатка "Об'єктив Google", дозволивши користувачам iPhone використовувати функцію "Коло для пошуку", яка спочатку була доступна тільки на Android-смартфонах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин про Google та Android 9to5Google.

Що відомо про функцію "Коло для пошуку"

Ця функція дозволяє користувачам робити знімки екрана та виділяти будь-яку його частину для пошуку інформації в Інтернеті.

Розробники зазначають, що функціональність "Кола для пошуку" відрізняється від "Google Об'єктива" тим, що вона доступна в будь-якому додатку. Для активації необхідно утримувати кнопку "Додому" або навігаційну смугу.

Тепер власники iPhone також можуть використовувати цю функцію через "Google Об'єктив". Команда активації була розроблена співробітниками, відповідальними за iOS-версію програми.

На iPhone 15 Pro та Pro Max користувачі можуть використовувати бічну кнопку дії для пошуку. Для інших моделей iPhone активувати функцію можна через подвійне чи потрійне постукування по задній панелі.

Як активувати функцію

  • Зайдіть в "Налаштування", потім в "Універсальний доступ", потім - в "Дотик"
  • У самому низу виберіть "Дотик задньої панелі"
  • Перейдіть до розділу "Швидкі команди" і виберіть команду для пошуку Google
  • Натисніть "Назад", щоб увімкнути функцію

На iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів AndroidНа iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів AndroidНа iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів AndroidНа iPhone зненацька з'явилася ключова функція, характерна для смартфонів Android

Як активувати "Коло для пошуку" (фото: 9to5Google)

Тепер, коли ви натискаєте на бічну кнопку або робите стукіт, ваш смартфон зробить скриншот і автоматично відкриє його у додатку "Google Об'єктив". Це дозволяє користувачам вибирати будь-яку частину зображення для пошуку інформації в Інтернеті.

Нагадаємо, що Google оновив цю популярну програму.

А ще ми писали, що до Windows додали програму, яка легко зможе замінити Chrome.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google iPhone Android
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне