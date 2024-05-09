ua en ru
Чт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов Android

Четверг 09 мая 2024 13:43
UA EN RU
На iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов Android Теперь "Google Объектив" поможет найти информацию в любом приложении на устройстве (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google расширила возможности приложения "Google Объектив", позволив пользователям iPhone использовать функцию "Круг для поиска", которая изначально была доступна только на Android-смартфонах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Что известно о функции "Круг для поиска"

Эта функция позволяет пользователям делать снимки экрана и выделять любую его часть для поиска информации в интернете.

Разработчики отмечают, что функциональность "Круга для поиска" отличается от "Google Объектива" тем, что она доступна в любом приложении. Для активации необходимо удерживать кнопку "Домой" или навигационную полосу.

Теперь владельцы iPhone также могут использовать эту функцию через "Google Объектив". Команда для активации была разработана сотрудниками, ответственными за iOS-версию приложения.

На iPhone 15 Pro и Pro Max пользователи могут использовать боковую кнопку действия для поиска. Для остальных моделей iPhone активировать функцию можно через двойное или тройное постукивание по задней панели.

Как активировать функцию

  • Зайдите в "Настройки", затем в "Универсальный доступ", после - в "Касание"
  • В самом низу выберите пункт "Касание задней панели"
  • Прокрутите до раздела "Быстрые команды" и выберите команду для поиска Google
  • Нажмите "Назад", чтобы включить функцию

На iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов AndroidНа iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов AndroidНа iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов AndroidНа iPhone неожиданно появилась ключевая функция, характерная для смартфонов Android

Как активировать "Круг для поиска" (фото: 9to5Google)

Теперь, когда вы нажимаете на боковую кнопку или делаете постукивание, ваш смартфон сделает скриншот и автоматически откроет его в приложении "Google Объектив". Это позволяет пользователям выбирать любую часть изображения для поиска информации в интернете.

Напомним, что Google обновил это популярное приложение.

А еще мы писали, что в Windows добавили программу, которая легко сможет заменить Chrome.

Читайте РБК-Украина в Google News
Google iPhone Android
NEWS
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное
Отказ от повестки и неявка в ТЦК. Рада подняла штрафы для уклонистов: главное