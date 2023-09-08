iPhone стане розумнішим. Apple анонсували велике оновлення гаджета

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Майбутній інструмент буде називатися Personal Voice. За допомогою нього користувачі зможуть начитати свій голос, а технологія його вивчить і запам'ятає.

Користувачі також зможуть зберігати часто використовувані фрази для використання під час живих розмов.

Ця функція є однією з кількох, спрямованих на те, щоб зробити пристрої Apple більш доступними для людей з когнітивними вадами, зором, слухом і порушеннями рухливості.

Apple заявила, що люди із захворюваннями, при яких з часом втрачають голос, наприклад бічний аміотрофічний склероз, можуть отримати найбільшу користь від інструментів.

Apple заявила, що ці функції з'являться ближче до кінця 2023 року.

Але разом із тим виникає проблема - нову функцію можна використовувати для створення фейків. У компанії це передбачили, тому Personal Voice буде зберігати конфіденційність і безпеку інформації користувачів.

Крім того, Apple анонсувала Assistive Access, який об'єднує програми "FaceTime", "Повідомлення", "Камера", "Фотографії", "Музика" та "Контакти" в одну програму "Дзвінки".

Інтерфейс нового застосунку буде містити висококонтрастні кнопки, великі текстові мітки, опцію для клавіатури лише з емодзі та можливість записувати відеоповідомлення для людей, які віддають перевагу візуальному чи аудіозв'язку.