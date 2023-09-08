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iPhone станет умнее. Apple анонсировала большое обновление гаджета

Apple анонсировала большое обновление iPhone (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Компания Apple собирается провести обновление iPhone, которое усилит использование искусственного интеллекта в смартфонах и планшетах. Производители хотят научить устройству повторять голос человека так, чтобы распознавание и обучение длилось не более 15 минут.

Об этом говорится в анонсе Apple.

Больше об обновлениях

Будущий инструмент будет называться Personal Voice. C помощью него пользователи смогут начитать свой голос, а технология его изучит и запомнит.

Пользователи также могут сохранять часто используемые фразы для использования во время живых разговоров.

Эта функция является одной из нескольких, направленных на то, чтобы сделать устройства Apple более доступными для людей с когнитивными пороками, зрением, слухом и нарушениями подвижности.

Apple заявила, что люди с заболеваниями, при которых со временем теряют голос, например боковой амиотрофический склероз, могут получить наибольшую пользу от инструментов.

Apple заявила, что эти функции появятся ближе к концу 2023 года.

Но вместе с тем возникает проблема - новую функцию можно использовать для создания фейков. В компании это предусмотрено, поэтому Personal Voice будет сохранять конфиденциальность и безопасность информации пользователей.

Кроме того, Apple анонсировала Assistive Access, объединяющий программы "FaceTime", "Сообщения", "Камера", "Фотографии", "Музыка" и "Контакты" в одну программу "Звонки".

Интерфейс нового приложения будет содержать высококонтрастные кнопки, большие текстовые метки, опцию для клавиатуры только с эмодзи и возможность записывать видеосообщения для людей, предпочитающих визуальную или аудиосвязь.

 

Раньше мы рассказывали, каким будет новый iPhone 15, и сколько будет стоить новинка.

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