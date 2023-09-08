iPhone стане розумнішим. Apple анонсували велике оновлення гаджета
Компанія Apple збирається провести оновлення iPhone, яке посилить використання штучного інтелекту в смартфонах і планшетах. Виробники хочуть навчити пристрої повторювати голос людини так, щоб розпізнавання та навчання тривало не більше 15 хвилин.
Про це йдеться в анонсі Apple.
Більше про оновлення
Майбутній інструмент буде називатися Personal Voice. За допомогою нього користувачі зможуть начитати свій голос, а технологія його вивчить і запам'ятає.
Користувачі також зможуть зберігати часто використовувані фрази для використання під час живих розмов.
Ця функція є однією з кількох, спрямованих на те, щоб зробити пристрої Apple більш доступними для людей з когнітивними вадами, зором, слухом і порушеннями рухливості.
Apple заявила, що люди із захворюваннями, при яких з часом втрачають голос, наприклад бічний аміотрофічний склероз, можуть отримати найбільшу користь від інструментів.
Apple заявила, що ці функції з'являться ближче до кінця 2023 року.
Але разом із тим виникає проблема - нову функцію можна використовувати для створення фейків. У компанії це передбачили, тому Personal Voice буде зберігати конфіденційність і безпеку інформації користувачів.
Крім того, Apple анонсувала Assistive Access, який об'єднує програми "FaceTime", "Повідомлення", "Камера", "Фотографії", "Музика" та "Контакти" в одну програму "Дзвінки".
Інтерфейс нового застосунку буде містити висококонтрастні кнопки, великі текстові мітки, опцію для клавіатури лише з емодзі та можливість записувати відеоповідомлення для людей, які віддають перевагу візуальному чи аудіозв'язку.
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