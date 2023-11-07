UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

iPhone SE 4 може вийти найближчим часом: що вже відомо про новий флагман

В наступному році може вийти довгоочікуваний iPhone SE 4 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

У першій половині наступного року очікується випуск iPhone SE 4, який обіцяє значні покращення порівняно з попередником.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Phone Arena.

За дизайн iPhone SE 4 швидше за все буде взято стиль iPhone 14, відзначений своєю елегантністю. Однією з цікавих новинок буде застосування порту USB-C, що є сміливим кроком від Apple у напрямку сучасних технологій, відходячи від традиційних портів.

Важливою деталлю є також використання функції Face ID, що спростовує раніше припущення про застосування традиційного Touch ID. Ще одним ключовим нововведенням є кнопка Action Button, що нагадує про флагманські моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, що надасть iPhone SE 4 унікальну особливість у порівнянні з iPhone 15 та iPhone 15 Plus, де вона, за очікуваннями, не буде впроваджена.

Щодо камери, джерела стверджують, що iPhone SE 4 зберігатиме одну основну камеру, як і поточна модель.

Цікаво, що зараз виробники починають бронювати OLED-дисплеї, що є значним удосконаленням порівняно з РК-екранами попередньої моделі, обіцяючи яскраве і захоплююче зображення.

Чутки також порушують питання про наявність 5G-модему в iPhone SE 4, що відповідає сучасним тенденціям у зв'язку. Хоча точну дату випуску поки що не визначено, експерти припускають, що дебют iPhone SE 4 може статися не раніше 2025 року, що може стати значною подією в лінійці продуктів Apple.

Раніше ми писали, який iPhone обрати в 2023 році під будь-який бюджет.

А ще у нас є матеріал про те, про те, скільки часу знадобиться українцям, щоб заробити на новий IPhone.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone