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iPhone SE 4 может выйти в ближайшее время: что уже известно о новом флагмане

В следующем году может выйти долгожданный iPhone SE 4 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В первой половине следующего года ожидается выпуск iPhone SE 4, обещающий значительные улучшения по сравнению с предшественником.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Phone Arena.

За дизайн iPhone SE 4 скорее всего будет взят стиль iPhone 14, отмечен своей элегантностью. Одной из интересных новинок будет применение порта USB-C, являющегося смелым шагом от Apple в направлении современных технологий, отходя от традиционных портов.

Важной деталью является также использование функции Face ID, опровергающей ранее предположение о применении традиционного Touch ID. Еще одним ключевым новшеством является кнопка Action Button, напоминающая о флагманских моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что придаст iPhone SE 4 уникальную особенность по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus, где она, по ожиданиям, не будет внедрена.

Относительно камеры источники утверждают, что iPhone SE 4 будет хранить одну основную камеру, как и текущая модель.

Интересно, что сейчас производители начинают бронировать OLED-дисплеи, что является значительным усовершенствованием по сравнению с ЖК-экранами предыдущей модели, обещая яркое и увлекательное изображение.

Слухи также поднимают вопрос о наличии 5G-модема в iPhone SE 4, что соответствует современным тенденциям в связи. Хотя точная дата выпуска пока не определена, эксперты предполагают, что дебют iPhone SE 4 может произойти не раньше 2025 года, что может стать значительным событием в линейке продуктов Apple.

Раньше мы писали, какой iPhone выбрать в 2023 году под любой бюджет.

А еще у нас есть материал о том, сколько времени понадобится украинцам, чтобы заработать на новый IPhone.

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