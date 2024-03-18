Не iPhone і не Samsung. Цей смартфон став лідером у рейтингу з найкращою камерою у світі

Деталі рейтингу

Відповідно до рейтингу DxOMark, Oppo Find X7 Ultra набрав загальний бал 157 у категорії камери, що перетворило його на лідера нарівні з Huawei Mate 60 Pro+, який посів перше місце. Цей пристрій відрізняється від конкурентів за такими параметрами, як телеоб'єктив (118 балів) та мінімальний рівень шуму в режимі відео (119 балів).

Oppo Find X7 Ultra став найкращим у світі камерофоном (фото: Gizmochina)

Характеристики камери смартфона

Відгуки експертів відзначають, що Oppo Find X7 Ultra має відмінні можливості для портретної зйомки, забезпечуючи природні кольори і високу деталізацію в різних умовах. Основна камера на 50 Мп із великим 1-дюймовим сенсором забезпечує чітке зображення із мінімальним рівнем шуму.

Подвійні телезум-камери з перископічними об'єктивами забезпечують виняткову деталізацію при використанні 3-кратного або 6-кратного масштабування. Ефект розмиття фону в режимі портрета забезпечує чітку ізоляцію об'єктів та насичені кольори.

Смартфон Oppo Find X7 Ultra (фото: Gizmochina)

Відеозаписи, хоч і не підтримують технологію HDR, мають чудову якість з точною експозицією та широким динамічним діапазоном.

Тестувальники визнали Oppo Find X7 Ultra ідеальним для передачі яскравих кольорів та природних відтінків шкіри, а також відзначили ефективну стабілізацію зображення під час руху.

В умовах поганого освітлення смартфон продемонстрував вражаючу роботу, розкриваючи деталі в тінях і забезпечуючи мінімальний рівень шуму, який можна порівняти з iPhone 15 Pro Max у фотографіях і відеозаписах.