Не iPhone и не Samsung. Этот смартфон стал лидером в рейтинге с лучшей камерой в мире

Детали рейтинга

В соответствии с рейтингом DxOMark, Oppo Find X7 Ultra набрал общий балл 157 в категории камеры, что превратило его в лидера наравне с Huawei Mate 60 Pro+, занявшим первое место. Это устройство выделяется от конкурентов по таким параметрам, как телеобъектив (118 баллов) и минимальный уровень шума в режиме видео (119 баллов).

Oppo Find X7 Ultra стал лучшим в мире камерофоном (фото: Gizmochina)

Характеристики камеры смартфона

Отзывы экспертов отмечают, что Oppo Find X7 Ultra обладает отличными возможностями для портретной съемки, обеспечивая естественные цвета и высокую детализацию в различных условиях. Основная камера на 50 Мп с крупным 1-дюймовым сенсором обеспечивает четкое изображение с минимальным уровнем шума.

Двойные телезум-камеры с перископическими объективами обеспечивают исключительную детализацию при использовании 3-кратного или 6-кратного зума. Эффект размытия фона в режиме портрета обеспечивает четкую изоляцию объектов и насыщенные цвета.

Смартфон Oppo Find X7 Ultra (фото: Gizmochina)

Видеозаписи, хотя и не поддерживающие технологию HDR, имеют превосходное качество с точной экспозицией и широким динамическим диапазоном.

Тестировщики признали Oppo Find X7 Ultra идеальным для передачи ярких цветов и естественных оттенков кожи, а также отметили эффективную стабилизацию изображения при движении.

В условиях плохого освещения смартфон продемонстрировал впечатляющую работу, раскрывая детали в тенях и обеспечивая минимальный уровень шума, сравнимый с iPhone 15 Pro Max в фотографиях и видеозаписях.