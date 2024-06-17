iPhone може більше. 20 порад, які заощадять ваш час і зроблять цей смартфон ще крутішим

Ваш iPhone - потужний інструмент, який може зробити ваше повсякденне життя простіше та продуктивніше. Однак, багато користувачів навіть не підозрюють про приховані функції та можливості, які можуть значно заощадити час.

Швидкий перехід з цифр на літери

На iPhone часто доводиться перемикатися між клавіатурами, коли потрібно ввести номер або символ. Ось порада, як зробити це блискавично.

Замість того, щоб натискати клавішу "123" для перемикання на клавіатуру з цифрами та символами, затримайте її та проведіть пальцем по потрібній клавіші, потім відпустіть. Ця дія введе потрібний номер/символ і автоматично переключить вас назад на алфавітну розкладку, позбавляючи необхідності трьох окремих натискань для досягнення того ж результату.

Швидкий перехід із цифр на літери на iPhone (фото: MacRumors)

Видалення останнього числа у калькуляторі

Поширена помилка, що при введенні неправильного числа у додатку "Калькулятор" необхідно починати все знову. На щастя, це не так: просто проведіть пальцем вправо або вліво на дисплеї з числами, щоб видалити останнє введене число. Повторіть дію при необхідності, щоб видалити кілька чисел.

Видалення останнього числа у калькуляторі (фото: MacRumors)

Призначення Back Tap на задню панель

Функція "Back Tap" дозволяє призначити дію, яка буде виконуватися при подвійному або потрійному натисканні на задню панель вашого iPhone. Ви можете використовувати її для запуску певного додатку, виклику Центру управління, увімкнення/вимкнення блокування повороту, активації Zoom, виклику камери або навіть запуску команди.

Щоб призначити дію на подвійне або потрійне натискання, перейдіть до "Параметри", далі "Універсальний доступ", а потім у розділі "Доступність" виберіть "Дотик". Прокрутіть вниз і виберіть "Back Tap", потім налаштуйте дію для подвійного або потрійного натискання, вибравши її зі списку.

Back Tap (фото: MacRumors)

Регулювання гучності

При регулюванні гучності вашого iPhone, навіщо багато разів натискати кнопки, якщо можна натиснути один раз і потім керувати гучністю на екрані за допомогою пальця? Це не тільки швидше, але й дає змогу точніше налаштувати рівень гучності.

Регулювання гучності на екрані (фото: MacRumors)

Використовуйте приховану trackpad-клавіатуру

Чи знаєте ви, що віртуальна клавіатура має приховану trackpad-функцію? Затисніть пробіл і клавіатура перетвориться на trackpad, дозволяючи вам переміщати курсор текстом, написаним вами. Також дотик trackpad іншим пальцем дозволяє виділити текст.

Trackpad-клавіатура (фото: MacRumors)

Відключення запитів на оцінку додатків

Якщо ви часто завантажуєте нові додатки, ви, ймовірно, знайомі з набридливими запитами "оцініть цей додаток", які періодично відволікають вас. На щастя, їх можна легко вимкнути. Перейдіть в "Налаштування", далі "App Store" і вимкніть перемикач поруч із пунктом "Вбудовані оцінки та відгуки".

Як вимкнути запит на оцінку додатків (фото: MacRumors)

Тривале натискання на кнопку "Назад"

Якщо ви знаходитесь глибоко в меню системного додатка, такого як "Налаштування", вам не потрібно багато разів натискати кнопку "Назад" у верхньому лівому куті, щоб повернутися до верхнього меню. Просто утримуйте цю кнопку, щоб побачити спливаюче вікно з попередніми екранами, по яким ви можете швидко перейти назад.

Тривале натискання на кнопки "Назад" (фото: MacRumors)

QuickTake Video

На моделях ‌iPhone‌ 11 і більше можна записувати відео, не перемикаючись з режиму фото. Щоб швидко записати відео у додатку "Камера", просто утримуйте кнопку затвора, потім відпустіть її, щоб зупинити записування. Щоб продовжити запис без утримання кнопки, посуньте кнопку затвора праворуч.

QuickTake Video (фото: MacRumors)

Швидке налаштування таймера

Щоб швидко встановити таймер, викличте Центр керування, провівши пальцем вниз по діагоналі від правого верхнього кута екрана, а потім утримуйте кнопку "Таймер". Проведіть вгору повзунком, щоб встановити тривалість таймера, потім натисніть "Старт".

Якщо вам потрібно триваліший або специфічніший час, просто попросіть Siri встановити таймер.

Налаштування таймера (фото: MacRumors)

Створення кнопки швидкого набору

Якщо ви регулярно дзвоните одним і тим же людям, чому б не створити кнопку швидкого набору, щоб дзвонити їм прямо з головного екрана?

Відкрийте додаток "Команди" та натисніть кнопку "+" у верхньому правому кутку. Натисніть "Додати дію", потім виберіть один із запропонованих контактів з рядка "Зателефонувати". Далі натисніть кнопку "Поділитися" внизу та виберіть "Додати на головний екран".

Дайте ярлику ім'я, виберіть фото контакту, якщо воно у вас є, та натисніть "Додати", щоб розмістити його на головному екрані.

Кнопка швидкого набору (фото: MacRumors)

Копіювання та вставка редагування фотографій

Є кілька фотографій, які ви хочете відредагувати однаково, чи ви внесли зміни до однієї, які хочете повторити на інших? Використовуйте нові інструменти копіювання та вставлення змін до iOS 16.

У додатку "Фото" спочатку відкрийте зображення, потім натисніть "Змінити" і внесіть необхідні налаштування. Коли закінчите, натисніть "Готово", а потім торкніться піктограми три крапки у верхньому правому куті екрана.

У розкривному меню виберіть "Копіювати зміни", щоб скопіювати все зроблене із зображенням у буфер обміну. Потім відкрийте іншу фотографію або виберіть кілька у своїй бібліотеці, знову торкніться піктограми крапки та натисніть "Вставити зміни", щоб застосувати ті ж самі налаштування.

Копіювання та вставка редагування фотографій (фото: MacRumors)

Прокрутіть вгору одним дотиком

Це стара порада, але одна з найкращих і легко забутих.

Переглядаючи веб-сторінки Safari, довгі меню або стрічки додатків, торкніться рядка стану у верхній частині екрана iPhone, щоб швидко повернутися до початку. Якщо у вас iPhone 14 Pro або iPhone 15, і "Dynamic Island" не використовується, дотик до нього виконує ту ж дію.

Прокручування вгору одним дотиком (фото: MacRumors)

Подвійний дотик для Caps Lock

Більшість людей знають, що можна отримати доступ до великих букв, натиснувши клавішу Shift, але немає очевидного способу включити Caps Lock. Однак, якщо ви просто двічі торкнетесь клавіші Shift, вона перетвориться на клавішу Caps Lock.

Подвійне натискання кнопки Caps Lock (фото: MacRumors)

Обрізка одним дотиком

У попередніх версіях iOS обрізка зображень потребувала кількох дій: перейти в режим редагування, вибрати інструмент обрізки та відрегулювати обрізку за допомогою жестів збільшення двома пальцями або перетягуючи кути інструмента обрізки.

У iOS 17 Apple спростила процес. Тепер, коли ви збільшуєте будь-яку вибрану фотографію у своїй бібліотеці, у верхньому правому кутку екрана автоматично з'являється нова кнопка "Обрізати". Натиснувши на неї, ви побачите повний інтерфейс обрізки з вибраним рівнем масштабування.

Таким чином, ви можете обрізати потрібну частину зображення, повернути його, інвертувати, застосувати співвідношення сторін екрану або використовувати інструменти розмітки - лише кількома дотиками. Коли закінчите, просто натисніть "Готово" і ваше фото буде обрізане саме так, як ви хочете.

Обрізання одним дотиком (фото: MacRumors)

Швидкий пошук повідомлень

Раніше в iOS 16 можна було ввести слово або фразу в полі пошуку додатка "Повідомлення" Apple, і воно видавало відповідні результати, але не було можливості фільтрувати повідомлення для легшого пошуку потрібного.

На щастя, в iOS 17 Apple покращила функцію пошуку, дозволяючи комбінувати пошукові запити і звужувати результати, щоб швидко знайти потрібні повідомлення. Якщо ви шукаєте зображення або посилання від певної людини, наприклад, спочатку введіть ім'я людини, потім натисніть "Повідомлення з: [ім'я людини]".

Потім виберіть фільтр "Фото" або "Посилання", який з'явиться, і "Повідомлення" ще більше звузять результати пошуку. Потім ви можете ввести додаткове ключове слово, і "Повідомлення" покажуть вам будь-які посилання або зображення, що містять це слово.

Швидкий пошук повідомлень (фото: MacRumors)

Швидкий доступ до фотографій у Повідомленнях

У попередній версії iOS 16, щоб поділитися фотографіями, потрібно було натиснути значок "Фото" в ряді додатків під полем введення тексту, щоб отримати доступ до бібліотеки фотографій. Але в iOS 17 кнопка "Фото" зникла, тому здається, що для вибору фотографій потрібно натискати кнопку "+" ліворуч від поля введення тексту.

На щастя, доступ до фотографій не обов'язково має займати два кроки замість одного. Якщо ви натиснете та утримаєте кнопку "+", ви відразу перейдете до своєї бібліотеки фотографій, де зможете вибрати потрібні зображення для надсилання.

Швидший доступ до повідомлень та бібліотеки фотографій (фото: MacRumors)

Швидкі відповіді у повідомленнях

До iOS 17 для відповіді на конкретне повідомлення у додатку "Повідомлення" потрібно було довго утримувати його, а потім натискати "Відповісти". Але функція Apple "Провести для відповіді" прискорює процес і допомагає стежити за тим, на яке повідомлення ви відповідаєте, за допомогою візуальних підказок.

Виберіть розмову iMessage, знайдіть конкретне повідомлення, на яке ви хочете відповісти. Проведіть пальцем праворуч за цим повідомленням.

Вибране повідомлення буде виділено, і з'явиться текстове поле, яке дозволить вам ввести відповідь та натиснути "Надіслати".

Щоб повернутися до основної розмови, торкніться розмитого фону.

Зверніть увагу на візуальну гілку, яка вказує на вкладений зв'язок між вашою відповіддю та вихідним повідомленням, що особливо корисно у групових розмовах, щоб стежити за тим, хто відповідає.

Пам'ятайте, що всі учасники групового чату можуть читати вбудовані відповіді. Якщо ви цього не хочете, почніть нову розмову з людиною, якій хочете відповісти. Також майте на увазі, що функція "Провести для відповіді" працює лише з повідомленнями iMessage, а не зі звичайними SMS-повідомленнями.

Швидкі відповіді у повідомленнях (фото: MacRumors)

Регулювання швидкості голосових повідомлень

Отримавши голосове повідомлення, ви не обмежені прослуховуванням на тій швидкості, на якій воно було записано. Якщо воно містить періодичні паузи, або людина говорить повільно, можна відтворити його на вищій швидкості.

Просто натисніть та утримуйте кнопку відтворення, щоб відкрити меню параметрів швидкості відтворення, включаючи 1x, 1.25x, 1.5x та 2x.

Регулювання швидкості голосових повідомлень (фото: MacRumors)

Швидке надсилання голосових повідомлень

Якщо ви часто надсилаєте багато голосових повідомлень поспіль, вам не потрібно постійно натискати кнопку "+", щоб показати опцію "Аудіо" для запису наступного.

Додаток "Повідомлення" запам'ятовує останній тип надісланого повідомлення та відображає піктограму звукової хвилі праворуч від поля введення тексту, яку можна зручно натиснути та утримувати, щоб записати наступне голосове.

Швидке надсилання голосових повідомлень (фото: MacRumors)

Налаштування меню повідомлень

Коли ви натискаєте кнопку "+" у "Повідомленнях", щоб відкрити стовпець параметрів, вони розташовані за замовчуванням. Зверху вниз: "Камера", "Фото", "Стікери", "Apple Pay" (якщо є), "Аудіо" та "Location".

Внизу знаходиться кнопка "Ще", яка за натисканням показує будь-які інші встановлені додатки для повідомлень (ви також можете провести пальцем вгору, щоб відкрити цей прихований список).

Ви можете переупорядкувати додатки у списку і розташувати найчастіше використовувані ближче до верху, а також вивести більше додатків з розділу "Ще" на перший екран параметрів, таким чином:

Щоб перемістити додаток на тому ж екрані, натисніть і утримуйте його, потім перетягніть у бажане місце та відпустіть.

Щоб перемістити на першу сторінку значків, просто зробіть те саме, але перетягніть його вгору екрана і розмістіть там, де хочете.

Налаштування меню повідомлень (фото: MacRumors)