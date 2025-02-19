Ваш iPhone гальмує? Це звичайне налаштування уповільнює його роботу

Як працює режим енергозбереження на iPhone?

Як випливає з назви, Apple створила режим енергозбереження, щоб допомогти користувачам подовжити термін служби батареї iPhone в ситуаціях, коли зарядити пристрій найближчим часом не представляється можливим. Під час активації цей режим знижує енергоспоживання, відключаючи низку програмних і апаратних функцій одночасно.

Хоча iOS пропонує ввімкнути режим енергозбереження при зниженні заряду батареї до 20 відсотків, його можна активувати вручну в будь-який момент.

Ось як Apple описує цю функцію:

Режим енергозбереження знижує енергоспоживання iPhone або iPad, коли заряд батареї стає низьким. Увімкнений режим дає змогу пристрою працювати довше без підзарядки, але деякі функції можуть оновлюватися або виконуватися повільніше. Крім того, деякі завдання можуть бути недоступні до вимкнення режиму енергозбереження або поки заряд батареї не досягне 80 відсотків і вище.

Визначити, чи ввімкнено режим енергозбереження, можна за піктограмою батареї в рядку стану - якщо вона жовтого кольору, значить, режим активовано.

Що змінює режим енергозбереження?

Відключає або знижує використання 5G (залежно від моделі iPhone)

Встановлює автоматичне блокування екрана на 30 секунд

Зменшує яскравість екрана й обмежує частоту оновлення до 60 Гц на пристроях із ProMotion

Вимикає функцію Always-On Display на сумісних моделях iPhone

Знижує кількість візуальних ефектів

Призупиняє фонові процеси (завантаження, синхронізацію з iCloud, резервне копіювання, перевірку пошти)

Чи уповільнює режим енергозбереження роботу iPhone?

Apple не згадує про це безпосередньо, але в режимі енергозбереження продуктивність iPhone також знижується.

Процесор iPhone включає як високопродуктивні, так і енергоефективні ядра. У звичайному режимі пристрій використовує їх усі, активніше задіюючи потужні ядра під час виконання ресурсномістких завдань, таких як відеомонтаж або ігри.

Однак у разі ввімкнення режиму енергозбереження iPhone істотно скорочує використання продуктивних ядер, покладаючись в основному на енергоефективні - вони повільніші, але споживають менше енергії.

Тест продуктивності GeekBench 6 показує, наскільки падає потужність пристрою. Для iPhone 16 Pro Max з чипом A18 Pro результати такі:

Без режиму енергозбереження:

Одноядерний тест - 3341

Багатоядерний тест - 8270

З режимом енергозбереження:

Одноядерний тест - 1384

Багатоядерний тест - 4093

Тобто в режимі енергозбереження продуктивність iPhone знижується майже вдвічі. Це може позначитися на швидкості роботи залежно від виконуваних завдань, що часто стає несподіванкою для користувачів.

Тест продуктивності GeekBench 6 (фото: 9to5Mac)

Щоб вимкнути Режим економії заряду, перейдіть у Налаштування, Акумулятор і натисніть на бігунок "Режим енергозбереження", щоб він став сірим.

Як вимкнути режим енергозбереження (фото: Apple Support)