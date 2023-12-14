iPhone додасть новий захист від втрати та крадіжки

Ймовірно, розробка цієї функції почалася у відповідь на публікацію в Wall Street Journal, яка розповідала про те, як зловмисники почали моніторити потенційних жертв з метою дізнатися код-пароль від їхнього iPhone перед крадіжкою пристрою.

Це дозволяло їм скинути пароль Apple ID, вимкнути функцію "Знайти iPhone", а також отримати доступ до збережених паролів у "Зв'язці ключів iCloud" та багатьох інших даних.

Функція "Захист викраденого пристрою" покликана закрити цю вразливість, впроваджуючи перевірку за допомогою Face ID або Touch ID для всіх дій, пов'язаних із конфіденційністю.

Функції, які вимагатимуть Face ID або Touch ID при активації нового рівня захисту

Перегляд та використання паролів та ключ доступу з "Зв'язки ключів iCloud"

Вимкнення режиму зникнення

Скидання налаштувань та даних

Використання методів оплати, збережених у Safari

Використання iPhone для налаштування нового пристрою

Перегляд даних про віртуальну картку Apple Card

Оформлення нової картки Apple Card

Ряд дій з Apple Cash та Savings (платіжні та банківські операції у додатку Wallet)

Деякі функції не лише вимагатимуть використання Face ID або Touch ID, але й блокуватимуть нові спроби на годину після невдалого сканування. Йдеться про такі дії:

Зміна пароля Apple ID

Оновлення налаштувань безпеки Apple ID - включаючи додавання або видалення довіреного пристрою, номера телефону, пароля відновлення або контакту відновлення

Зміна коду-паролю

Додавання або видалення нових сканів обличчя Face ID або відбитків Touch ID

Вимкнення функції "Знайти iPhone"

Вимкнення функції "Захист вкраденого пристрою"

Функція буде активована на всіх пристроях, сумісних з iOS 17, що включає iPhone XS та новіші моделі. Користувачі, які працюють на стабільній версії iOS, зможуть скористатися нею після випуску iOS 17.3, що очікується у січні чи лютому.