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iPhone добавит новую защиту от потери и кражи

На iPhone появится защита от кражи или потери (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

12 декабря Apple представила стабильную версию iOS 17.2 и бета-сборник iOS 17.3 для разработчиков. В бета-версии обнаружена новая функция "Защита украденного устройства" (Stolen Device Protection), которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности при постороннем доступе к устройству без ведома пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости и слухи, связанные с компанией Apple.

Вероятно, разработка этой функции началась в ответ на публикацию в Wall Street Journal, рассказывающую о том, как злоумышленники начали мониторить потенциальных жертв с целью узнать код-пароль от их iPhone перед кражей устройства.

Это позволяло им сбросить пароль Apple ID, отключить функцию "Найти iPhone", а также получить доступ к сохраненным паролям в "Связке ключей iCloud" и многим другим данным.

Функция "Защита украденного устройства" призвана закрыть эту уязвимость, внедряя проверку с помощью Face ID или Touch ID для всех действий, связанных с конфиденциальностью.

Функции, требующие Face ID или Touch ID при активации нового уровня защиты

  • Просмотр и использование паролей и ключ доступа из "Связки ключей iCloud"
  • Выключение режима пропажи
  • Сброс настроек и данных
  • Использование методов оплаты, сохраненных в Safari
  • Использование iPhone для настройки нового устройства
  • Просмотр данных о виртуальной карте Apple Card
  • Оформление новой карты Apple Card
  • Ряд действий по Apple Cash и Savings (платежные и банковские операции в приложении Wallet)

Некоторые функции не только потребуют использования Face ID или Touch ID, но и будут блокировать новые попытки на час после неудачного сканирования. Речь идет о следующих действиях:

  • Смена пароля Apple ID
  • Обновление настроек безопасности Apple ID - включая добавление или удаление доверенного устройства, номера телефона, пароля восстановления или контакта восстановления
  • Изменение кода-пароля
  • Добавление или удаление новых сканов лица Face ID или отпечатков Touch ID
  • Выключение функции "Найти iPhone"
  • Выключение функции "Защита украденного устройства"

Функция будет активирована на всех устройствах, совместимых с iOS 17, включающих iPhone XS и более новые модели. Пользователи, работающие на стабильной версии iOS, смогут воспользоваться ею после выпуска iOS 17.3, ожидаемого в январе или феврале.

Напомним, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

А еще мы писали, что эта популярная функция исчезнет в следующем iPhone.

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