iPhone добавит новую защиту от потери и кражи

12 декабря Apple представила стабильную версию iOS 17.2 и бета-сборник iOS 17.3 для разработчиков. В бета-версии обнаружена новая функция "Защита украденного устройства" (Stolen Device Protection), которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности при постороннем доступе к устройству без ведома пользователя.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости и слухи, связанные с компанией Apple.
Вероятно, разработка этой функции началась в ответ на публикацию в Wall Street Journal, рассказывающую о том, как злоумышленники начали мониторить потенциальных жертв с целью узнать код-пароль от их iPhone перед кражей устройства.
Это позволяло им сбросить пароль Apple ID, отключить функцию "Найти iPhone", а также получить доступ к сохраненным паролям в "Связке ключей iCloud" и многим другим данным.
Функция "Защита украденного устройства" призвана закрыть эту уязвимость, внедряя проверку с помощью Face ID или Touch ID для всех действий, связанных с конфиденциальностью.
Некоторые функции не только потребуют использования Face ID или Touch ID, но и будут блокировать новые попытки на час после неудачного сканирования. Речь идет о следующих действиях:
Функция будет активирована на всех устройствах, совместимых с iOS 17, включающих iPhone XS и более новые модели. Пользователи, работающие на стабильной версии iOS, смогут воспользоваться ею после выпуска iOS 17.3, ожидаемого в январе или феврале.
Напомним, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.
А еще мы писали, что эта популярная функция исчезнет в следующем iPhone.