iPhone 17 навчиться знімати відео на дві камери одночасно: що це означає

iPhone 17 Pro отримає функцію подвійного відеозапису

Наприкінці відео ведучий каналу Front Page Tech Джон Проссер повідомив, що моделі iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max отримають функцію, яку Samsung вже реалізовувала в минулому. Йдеться про можливість одночасного запису відео з фронтальної та основної камер. Аналогічна функція була представлена в смартфоні Galaxy S4.

За словами Проссера, iPhone 17 Pro зможе записувати відео одночасно з двох камер - фронтальної та задньої. Це дасть змогу знімати і об'єкт, і реакцію користувача одночасно. Інтерфейс при цьому нагадуватиме FaceTime, який вже використовується в поточних моделях iPhone. Поки невідомо, чи з'явиться ця функція на старіших пристроях через оновлення ПЗ.

Навіть якщо функція не добереться до старих iPhone, її можна буде використовувати через сторонні додатки, вже доступні в App Store. Наприклад, Snapchat дає змогу знімати з обох камер одночасно. Однак версія від Apple буде вбудована прямо в стандартний додаток "Камера".

Хоча функція вперше з'явилася в Galaxy S4, Samsung пізніше повернула її в моделях Galaxy S21 і новіших. Приємно бачити, як Apple впроваджує подібні ностальгічні функції, надихаючись конкурентами.

Функція подвійного запису відео - чудове доповнення до арсеналу можливостей камери iPhone, особливо для контент-мейкерів.

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