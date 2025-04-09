iPhone 17 научится снимать видео на две камеры одновременно: что это значит

iPhone 17 Pro получит функцию двойной видеозаписи

В конце видео ведущий канала Front Page Tech Джон Проссер сообщил, что модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат функцию, которую Samsung уже реализовывала в прошлом. Речь идет о возможности одновременной записи видео с фронтальной и основной камер. Аналогичная функция была представлена в смартфоне Galaxy S4.

По словам Проссера, iPhone 17 Pro сможет записывать видео одновременно с двух камер - фронтальной и задней. Это позволит снимать и объект, и реакцию пользователя одновременно. Интерфейс при этом будет напоминать FaceTime, который уже используется в текущих моделях iPhone. Пока неизвестно, появится ли эта функция на более старых устройствах через обновление ПО.

Даже если функция не доберется до старых iPhone, ее можно будет использовать через сторонние приложения, уже доступные в App Store. Например, Snapchat позволяет снимать с обеих камер одновременно. Однако версия от Apple будет встроена прямо в стандартное приложение "Камера".

Хотя функция впервые появилась в Galaxy S4, Samsung позже вернула ее в моделях Galaxy S21 и более новых. Приятно видеть, как Apple внедряет подобные ностальгические функции, вдохновляясь конкурентами.

Функция двойной записи видео - отличное дополнение к арсеналу возможностей камеры iPhone, особенно для контент-мейкеров.

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