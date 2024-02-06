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iPhone 16 повернеться до класичного дизайну попередніх моделей Apple

Інсайдер показав дизайн iPhone 16 із новим оформленням камер (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Інсайдер Маджін Буу (Majin Bu), який відомий своїми точними прогнозами про майбутні новинки, розкрив нові аспекти майбутнього iPhone 16.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис інсайдера в X (Twitter).

Згідно з інформацією від Majin Bu, базова модель iPhone 16 може збільшити діагональ до 6,3″ завдяки звуженим рамкам, при цьому розміри пристрою залишаться майже незмінними.

У частині дизайну передбачається зміна оформлення камери з вертикальним розташуванням модулів один під одним, що вже відбилося у створених концепціях пристрою.

Apple повернеться до вертикального розташування камер (фото: Х/

Також Majin Bu зазначив, що розмір дисплея iPhone 16 Pro Max, ймовірно, залишиться незмінним, але флагмани отримають сенсорні кнопки гучності з тактильною віддачею. Крім того, замість перемикача беззвучного режиму з'явиться Action Button, аналогічний до того, що представлений в iPhone 15 Pro.

У флагманській лінійці Apple також можливе повернення до вертикального розташування камер для запису просторових відеозаписів, призначених для перегляду в режимі доповненої реальності на пристроях Apple Vision Pro.

Раніше ми писали, що з'явились перші якісні зображення прототипів iPhone 16.

А ще у нас є матеріал про те, що iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей.

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