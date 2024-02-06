iPhone 16 повернеться до класичного дизайну попередніх моделей Apple

Інсайдер Маджін Буу (Majin Bu), який відомий своїми точними прогнозами про майбутні новинки, розкрив нові аспекти майбутнього iPhone 16.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис інсайдера в X (Twitter).
Згідно з інформацією від Majin Bu, базова модель iPhone 16 може збільшити діагональ до 6,3″ завдяки звуженим рамкам, при цьому розміри пристрою залишаться майже незмінними.
У частині дизайну передбачається зміна оформлення камери з вертикальним розташуванням модулів один під одним, що вже відбилося у створених концепціях пристрою.
Також Majin Bu зазначив, що розмір дисплея iPhone 16 Pro Max, ймовірно, залишиться незмінним, але флагмани отримають сенсорні кнопки гучності з тактильною віддачею. Крім того, замість перемикача беззвучного режиму з'явиться Action Button, аналогічний до того, що представлений в iPhone 15 Pro.
У флагманській лінійці Apple також можливе повернення до вертикального розташування камер для запису просторових відеозаписів, призначених для перегляду в режимі доповненої реальності на пристроях Apple Vision Pro.
Раніше ми писали, що з'явились перші якісні зображення прототипів iPhone 16.
А ще у нас є матеріал про те, що iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей.