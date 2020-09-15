iPhone 12 будет стоить как авто или даже дом: названа цена

По данным источника, цена iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1400 долларов
Презентация нового iPhone 12 и некоторых других гаджетов должна состояться сегодня, 15 сентября. И хотя Apple пока не публиковала подробностей о новом девайсе, Инсайдер под псевдонимом Komiya на своей странице в Twitter опубликовал ценнейшую информацию о стоимости новинок от Apple. Сколько будет стоить новый iPhone и что в нем ожидается нового - читайте ниже.
По данным источника, цена iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1400 долларов. Учитывая, что аккаунт инсайдера наполнен различными утечками о различных продуктах Apple, вполне вероятно, что у Komiya есть свои источники внутри компании. Таким образом, инсайд может оказаться вполне правдивым.
Столько стоят iPhone 12:
iPhone 12
iPhone 12 Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Фото: Digital Trends
Что нового?
Новые iPhone 12, по мнению экспертов, свою цену оправдывают. Как сообщает аналитик и инсайдер Росс Янг, флагман iPhone 12 Pro Max получит 6,7-дюймовый экран OLED Super Retina XDR, который обеспечит наилучшее изображение. А вот фотокамера будет ограничена 16 МП, но с возможностью записи в 4K с частотой 240 кадров/с. Помимо этого, подтверждена однокристальная платформа Apple A14 и защита от внешних воздействий в соответствии со степенью IP68. Были также улучшены параметры автономности – iPhone 12 Pro Max работает на 2 часа дольше, чем предшественник.
По информации инсайдеров Bloomberg, новые девайсы выйдут в продажу не раньше октября.
Что можно купить за эти деньги?
Пользователи сети уже начали сетовать на то, что в рамках глобального кризиса стоимость новых девайсов превышает ожидания. Американцы в комментариях к инсайду обмениваются предложениями, что можно купить на эти деньги. В Украине за эти деньги можно приобрести дом, машину или гараж.
На сайтах объявлений в Украине на продажу выставлены более 1300 домов, дач и участков с постройками в пределах 1400 долларов.
В диапазоне от 700 до 1400 долларов можно приобрести подержанный автомобиль, среди которых также нерастаможенные "евробляхи", включая такие модели, как Ауди А4 и Ниссан Альмера.
Также за стоимость нового айфона можно купить место под бизнес – цены на киоски в Киеве отталкиваются от 600 долларов.
В Киеве также можно купить за эти деньги гараж недалеко от метро.
Ранее мы также писали, что Apple достигла капитализации в 2 триллиона долларов.