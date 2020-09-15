iPhone 12 буде коштувати як авто або навіть будинок: названа ціна

Скільки коштує iPhone 12 в Україні (колаж: РБК-Україна)

За даними джерела, ціна iPhone 12 буде варіюватися від 700 до 1400 доларів

Презентація нового iPhone 12 та деяких інших гаджетів має відбутися сьогодні, 15 вересня. І хоча Apple поки не публікувала подробиць про новий девайс, інсайдер під псевдонімом Komiya на своїй сторінці в Twitter опублікував цінну інформацію про вартість новинок від Apple. Скільки буде коштувати новий iPhone і що в ньому очікується нового - читайте нижче.

За даними джерела, ціна iPhone 12 буде варіюватися від 700 до 1400 доларів. Враховуючи, що акаунт інсайдера наповнений різними витоками про різні продукти Apple, цілком ймовірно, що у Komiya є свої джерела всередині компанії. Таким чином, інсайд може виявитися цілком правдивим.

Стільки коштують iPhone 12:

iPhone 12

128 ГБ – 700 доларів;

256 ГБ – 800 доларів.

iPhone 12 Max

128 ГБ – 800 доларів;

256 ГБ – 900 доларів.

iPhone 12 Pro

128 ГБ -1000 доларів;

256 ГБ – 1100 доларів;

512 ГБ – 1300 доларів.

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ – 1100 доларів;

256 ГБ – 1200 доларів;

512 ГБ – 1400 доларів.

Фото: Digital Trends

Що нового?

Нові iPhone 12, на думку експертів, виправдовують свою ціну. Як повідомляє аналітик і інсайдер Росс Янг, флагман iPhone 12 Pro Max отримає 6,7-дюймовий екран OLED Super Retina XDR, який забезпечить найкраще зображення. А ось фотокамера буде обмежена 16 МП, але з можливістю запису в 4K з частотою 240 кадрів/с. Крім цього, підтверджена однокристальна платформа Apple A14 і захист від зовнішніх впливів відповідно до ступеня IP68. Були також поліпшені параметри автономності – iPhone 12 Pro Max працює на 2 години довше, ніж попередник.

За інформацією інсайдерів Bloomberg, нові девайси вийдуть у продаж не раніше жовтня.

Що можна купити за ці гроші?

Користувачі мережі вже почали нарікати на те, що в рамках глобальної кризи вартість нових девайсів перевищує очікування. Американці в коментарях до інсайду обмінюються пропозиціями, що можна купити на ці гроші. В Україні за ці гроші можна придбати будинок, автівку або гараж.

На сайтах оголошень в Україні на продаж виставлено понад 1300 будинків, дач і ділянок з будівлями в межах 1400 доларів.

В діапазоні від 700 до 1400 доларів можна придбати старий автомобіль, серед яких також нерозмитнені "евробляхи", включаючи такі моделі, як Ауді А4 і Ніссан Альмера.

Також за вартість нового айфона можна купити місце під бізнес – ціни на кіоски у Києві відштовхуються від 600 доларів.

У Києві також можна купити за ці гроші гараж недалеко від метро.

Раніше ми також писали, що Apple досягла капіталізації у 2 трильйони доларів.