В iOS та Android виявили небезпечний вірус, про який досі ніхто не знав

Що відомо про новий вірус

В даний час троян GoldPickaxe активно розповсюджується в регіоні Південно-Східної Азії, використовуючи прикриття додатків, що імітують тайські державні служби. Після цього користувачеві пропонується пройти процедуру селфі з посвідченням особи та скануванням обличчя. Після цього шкідливе програмне забезпечення передає цю інформацію зловмисникам.

Отримані дані зловмисники використовують для створення дипфейків з використанням штучного інтелекту. Цей метод дозволяє їм отримати доступ до банківських рахунків жертв.

Зазначається, що GoldPickaxe не доступний в офіційних магазинах додатків. Натомість зловмисники обманом змушують людей встановити шкідливе програмне забезпечення через сторонні послуги. Вони представляються державними службовцями, тому багато жертв виконують усі їхні прохання.

Повідомляється, що версія Android надає зловмисникам більше можливостей, ніж версія для iOS. Поки невідомі автори вірусу, але у Group-IB виявлено рядки налагодження китайською мовою.

Як убезпечити свій смартфон від вірусів

Встановлюйте програми лише з Google Play або App Store і підходьте до їхнього вибору серйозно

Відрізнити вірус від нормального додатку непідготовленій людині дуже складно. Щоб убезпечити користувачів, компанія Google зробила спеціальний каталог із додатками - Google Play. Apple має свій онлайн-майданчик для додатків - App Store.

Не переходьте за невідомими посиланнями у SMS, MMS або поштою

Шахраї навіть навчилися підробляти номери та адреси електронної пошти, тому повідомлення з вірусними посиланнями можуть надходити і від ваших знайомих.

Не рутуйте пристрій та не встановлюйте неофіційні прошивки

Якщо на пристрої є рут, вірус зможе прописатися до системних додатків і тоді його зможе видалити тільки повна перепрошивка пристрою.

Не підключайте банківську послугу "Автоплатіж"

Якщо раптом на пристрій потрапить вірус, який надсилає SMS на платні номери, то баланс SIM-картки поповнюватиметься доти, доки гроші на картці не закінчаться. Повідомлення від банку при цьому зазвичай блокуються.