В iOS и Android обнаружили опасный вирус, о котором до сих пор никто не знал

Что известно о новом вирусе

В настоящее время троян GoldPickaxe активно распространяется в регионе Юго-Восточной Азии, используя прикрытие приложений, имитирующих тайские государственные службы. После их пользователю предлагается пройти процедуру селфи с удостоверением личности и сканированием лица. После этого вредоносное ПО передаёт эту информацию злоумышленникам.

Полученные данные злоумышленники затем используют для создания дипфейков с использованием искусственного интеллекта. Этот метод позволяет им получить доступ к банковским счетам жертв.

Отмечается, что GoldPickaxe не доступен в официальных магазинах приложений. Вместо этого злоумышленники обманом заставляют людей установить вредоносное ПО через сторонние сервисы. Они представляются государственными служащими, поэтому многие жертвы выполняют все их просьбы.

Сообщается, что версия для Android предоставляет злоумышленникам больше возможностей, чем версия для iOS. Пока неизвестны авторы вируса, но в Group-IB обнаружены строки отладки на китайском языке.

Как обезопасить свой смартфон от вирусов

Устанавливайте приложения только из Google Play или App Store и подходите к их выбору серьезно

Отличить вирус от нормального приложения неподготовленному человеку очень сложно. Чтобы обезопасить пользователей, компания Google сделала специальный каталог с приложениями - Google Play. У Apple есть своя онлайн-площадка для приложений - App Store.

Не переходите по неизвестным ссылкам в SMS, MMS или почте

Мошенники даже научились подделывать номера и адреса электронной почты, поэтому сообщения с вирусными ссылками могут приходить и от ваших знакомых.

Не рутируйте устройство и не устанавливайте неофициальные прошивки

Если на устройстве есть рут, вирус сможет прописаться в системные приложения и тогда его сможет удалить только полная перепрошивка устройства.

Не подключайте банковскую услугу "Автоплатеж"

Если вдруг на устройство попадет вирус, который отправляет SMS на платные номера, то баланс SIM-карты будет пополняться до тех пор, пока деньги на карте не закончатся. Сообщения от банка при этом обычно блокируются.