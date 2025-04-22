iOS 19 спростить управління iPhone однією рукою: що зміниться

Коли з'явилися чутки про перероблений дизайн iOS, основна увага була зосереджена на візуальних змінах. Однак від iOS 19 очікуються і функціональні поліпшення в рамках редизайну.

За інформацією Джона Проссера, зміна торкнеться насамперед користувачів великих моделей iPhone. Очікується, що в iOS 19 рядок пошуку буде перенесено в нижню частину інтерфейсу додатка - на відміну від поточного розташування.

В iOS 18 стандартний рядок пошуку розташований близько до верхнього краю екрана, що ускладнює доступ на пристроях з великими екранами. На моделі iPhone 16 Pro поле пошуку ледь доступне для великого пальця, особливо при використанні однієї руки.

Рядок пошуку в додатках буде переміщено (фото: Jon Prosser's Front Page Tech)

Майбутній iPhone 17 Air отримає ще більший дисплей, а екран версії Pro Max вже вирізняється значними розмірами. З поточним дизайном iOS доступ до пошуку часто вимагає використання обох рук.

В iOS 19 рядок пошуку буде знаходитися в більш природному місці - внизу, на рівні великого пальця.

Джон Проссер продемонстрував цю зміну на відео з макетом додатка Messages. Зараз рядок пошуку в Messages розташований у верхній частині, і для його відображення необхідно зробити свайп вниз.

В iOS 19 поле пошуку буде постійно видно і доступно в нижній частині екрана. Це справедливо як для додатків із нижньою навігаційною панеллю, так і без неї. Проссер показав макети додатків Music і App Store з вкладками, а також Messages без них.

Останній великий редизайн iOS відбувся ще до збільшення екранів iPhone.