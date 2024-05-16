В iOS 18 добавят специальные возможности, включая управление iPhone с помощью глаз

Компания Apple объявила о новых специальных функциях для людей с ограниченными возможностями, которые появятся в этом году. В их число входит Eye Tracking, который позволит пользователям управлять iPad или iPhone с помощью глаз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей компании Apple Newsroom - Apple .

Eye Tracking

Функция Eye Tracking, основанная на искусственном интеллекте, дает пользователям встроенную возможность навигации по iPad и iPhone с помощью глаз.

Разработанная для пользователей с ограниченными физическими возможностями, функция отслеживания движений глаз использует фронтальную камеру для настройки и калибровки за считанные секунды.

Функция работает в приложениях для iPadOS и iOS и не требует дополнительного оборудования или аксессуаров.

С помощью Eye Tracking пользователи могут перемещаться по элементам приложения и использовать Dwell Control для активации каждого элемента. Это дает право получать доступ к дополнительным функциям, таким как физические кнопки, смахивания и другие жесты, исключительно глазами.

Music Haptics

Music Haptics - это новый способ прослушивания музыки на iPhone для глухих или слабослышащих людей. Если она включена, Taptic Engine в iPhone воспроизводит касания, текстуры и изысканную вибрацию под звук музыки.

Music Haptics работает с миллионами песен в каталоге Apple Music и будет доступен в виде API для разработчиков, чтобы сделать музыку более доступной в их приложениях.

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Широкий диапазон речи

С помощью голосовых команд пользователи iPhone и iPad могут добавить собственное произношение, понятное Siri, для запуска ярлыков и выполнения сложных задач.

"Прослушивание нетипичной речи" дает пользователям возможность улучшить распознавание речи для более широкого диапазона. Функция использует машинное обучение на устройстве для распознавания шаблонов речи пользователя. Они предназначенные для пользователей с приобретенными или прогрессирующими заболеваниями, влияющими на речь.

Широкий диапазон речи (фото: Newsroom - Apple)

Vehicle Motion Cues

Vehicle Motion Cues - это новый интерфейс для iPhone и iPad, который может помочь уменьшить укачивание пассажиров в движущихся автомобилях.

Исследования показывают, что укачивание обычно вызывается сенсорным конфликтом между тем, что человек видит и тем, что он чувствует. Благодаря подсказкам движения автомобиля, анимированные точки по краям экрана отображают изменения в движении, помогая уменьшить сенсорный конфликт.

Эту функцию можно настроить на iPhone или включить и выключить в Центре управления.

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Голосовое управление в CarPlay

Функции специальных возможностей, появившиеся в CarPlay, включают голосовое управление, цветовые фильтры и распознавание звука.

Для людей, которые плохо видят, цветные фильтры визуально упрощают использование интерфейса CarPlay. В нем присутствует функция визуальной доступности, включая полужирный и большой текст.

Благодаря распознаванию звука водители или пассажиры, которые являются слабослышащими, могут включить оповещения, чтобы получать уведомления об автомобильных гудках и сиренах.

Голосовое управление в CarPlay (фото: Newsroom - Apple)

Специальные возможности в VisionOS

Люди с нарушением слуха смогут воспользоваться функцией Live Captions на Apple Vision Pro для моментального отображения разговоров в текстовом формате. Эта функция будет использовать микрофоны в шлеме для распознавания речи и трансформации ее в текст на виртуальном экране с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, в Apple Vision Pro появятся функции, такие как "Уменьшение прозрачности", "Интеллектуальное инвертирование" и "Подавление мерцания света", предназначенные для пользователей с ограниченным зрением или для тех, кто хочет избежать яркого света и частых мерцаний.

Все эти новые функции будут доступны на устройствах Apple к концу года. Некоторые из них могут быть доступны в бета-версиях iOS 18 и visionOS 2, которые компания планирует выпустить 10 июня.

Специальные возможности в VisionOS (фото: Newsroom - Apple)