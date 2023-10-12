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iOS 17 отримала функцію, яка пов'язана з Apple Watch

В iOS 17 додали функцію для пошуку втрачених Apple Watch (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple внесла у свої Apple Watch нову функцію - відтворення звуку для пошуку годинника, якщо він знаходиться поблизу. Цю можливість можна активувати через програму "Локатор" або користуючись кнопкою в центрі керування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт, присвячений новинам і чуткам про Apple 9to5Mac.

Довгий час у Apple Watch була доступна функція пошуку iPhone поряд. Якщо користувач втратив свій iPhone, і в нього є Apple Watch, годинник може відтворювати гучний звук на iPhone, щоб допомогти знайти пристрій. Однак ця функція працює лише в разі, якщо обидва пристрої знаходяться у межах дії Bluetooth.

У оновленні iOS 17 компанія додала зворотну функцію, яка дозволяє користувачам знаходити свій Apple Watch за допомогою свого смартфона. Це можливо зробити через додаток "Локатор", в якому треба вказати пристрій і перейти до меню годинника. У такому випадку він буде програвати звук, доки ви не вимкнете його.

До того ж Apple включила нову кнопку в "Центрі керування", яку можна використовувати для швидкого одноразового відтворення звуку. Її можна знайти та додати через налаштування.

Важливо зазначити, що у цьому випадку як годинник, так і смартфон повинні знаходитися у межах Bluetooth. Для відтворення звуку на великій відстані слід використовувати програму "Локатор".

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