У користувачів iPhone 15 виявили нову проблему: що відомо

Після випуску Apple iOS 17, кілька користувачів висловили свої скарги на проблеми зі з'єднанням Wi-Fi, особливо на iPhone 15. Результати пошуку в інтернеті свідчать про те, що ця проблема стала поширеною.

Суть проблеми полягає в тому, що деякі програми не можуть завантажити дані, або з'єднання працює надзвичайно повільно. У таких додатках, як Threads, TikTok або навіть Safari, iPhone просто не може завантажити контент. Найбільше скарг надійшло від власників iPhone 15 Pro Max, які використовують з'єднання Wi-Fi.

У деяких випадках користувачам доводиться вручну вимикати Wi-Fi та повторно підключатися, щоб відновити передачу даних. Ця проблема змушує користувачів думати, що це може бути пов'язано з їх мережею, однак власники інших пристроїв, окрім iPhone та iPad, не мають схожих проблем.

Деякі користувачі повідомляють, що з'єднання Wi-Fi періодично втрачається на iPhone 15 Pro, хоча з іншими пристроями все працює нормально. У випадках, коли з'єднання все-таки встановлюється, сторінки та програми завантажуються дуже повільно.

Один з користувачів вказав, що установка параметрів діапазону Wi-Fi на 20 МГц, 40 МГц або 80 МГц вирішує цю проблему. Незважаючи на численні скарги, на даний момент важко сказати, скільки користувачів постраждали. З часу виникнення проблеми в п'ятницю, Apple поки що не надала офіційну відповідь і надійного вирішення цього питання.