RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

iOS 17 получила функцию, которая связана с Apple Watch

В iOS 17 добавили функцию для поиска потерянных Apple Watch (коллаж: Styler)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple внесла в свои Apple Watch новую функцию - воспроизведение звука для поиска часов, если они находятся поблизости. Эту возможность можно активировать через приложение "Локатор" или используя кнопку в центре управления.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.

Долгое время у Apple Watch была доступна функция поиска iPhone рядом. Если пользователь потерял свой iPhone, и у него есть Apple Watch, часы могут воспроизводить громкий звук на iPhone, чтобы помочь найти устройство. Однако эта функция работает только в том случае, если оба устройства находятся в пределах действия Bluetooth.

В обновлении iOS 17 компания добавила обратную функцию, позволяющую пользователям находить свой Apple Watch с помощью своего смартфона. Это можно сделать через приложение "Локатор" , в котором нужно указать устройство и перейти в меню часов. В таком случае он будет проигрывать звук, пока вы не выключите его.

К тому же Apple включила новую кнопку в "Центре управления", которую можно использовать для быстрого одноразового воспроизведения звука. Ее можно найти и добавить через настройки.

Важно отметить, что в этом случае как часы, так и смартфоны должны находиться в пределах Bluetooth. Для воспроизведения звука на большом расстоянии следует использовать программу "Локатор".

Читайте также, что уже известно об iPhone 16 Ultra уже сейчас.

А еще у нас есть материал о том, что у пользователей iPhone 15 обнаружили новую проблему.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiOS