Інтрижка на стороні: 6 українських зірок, які зраджували своїм коханим

Сергій Бабкін

Співак зраджував свою дружину Сніжану на початку сольної кар'єри, особливо після концертів, коли був без неї.

Як зізнався Бабкін, це було за гроші з більш ніж 100 жінками легкої поведінки. Зрештою він наважився розповісти про це коханій і благав її про прощення.

Спочатку вона мала твердий намір розлучитися з невірним чоловіком. Втім, пробачила його, і подружжю вдалося зберегти шлюб.

Сергій і Сніжана Бабкіни (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Юрій Нікітін

Зараз вони - одна з найміцніших пар у шоу-бізнесі, але так було не завжди. У 2000-х роках продюсер зрадив Ольгу Горбачову.

Тоді співачка не змогла йому це пробачити, і подружжя розлучилося. Однак Нікітін усвідомив, що хоче бути тільки з сім'єю, і повернувся до виконавиці.

Артистка вирішила дати їхнім стосункам другий шанс, і врешті-решт, пара знову зв’язала себе узами шлюбу.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

В'ячеслав Узелков

Про зраду спортсмена розповіла його колишня дружина Марина Боржемська вже після їхнього розлучення.

Вона зізналася, що дізналася про це випадково, помітивши листування чоловіка з коханкою.

Попри це, Марина намагалася врятувати їхній шлюб і звинувачувала ту жінку в руйнуванні їхньої сім'ї. Однак після 22 років шлюбу пара все-таки розлучилася.

В'ячеслав Узелков і Марина Боржемська (фото: stb.ua)

Макс Леонов

Переможець "Танців із зірками" Макс Леонов мав інтрижку на стороні близько восьми років тому. Тоді протягом одного року він зустрічався з партнеркою, з якою працював в одній з київських танцювальних шкіл.

Його цивільна дружина Юлія дізналася про зраду, і пара серйозно посварилася, але кохана танцівника дала йому другий шанс.

Однак у березні цього року Макс оголосив про завершення стосунків із Юлією. Серед причин він назвав накопичення емоцій, дрібниць, які не давали відносинам рухатися далі. Доклала руки і повномасштабна війна.

Макс Леонов з колишньою дружиною (фото: facebook.com/maks.leonov.3)

Володимир Шумко

Актор і гуморист Володимир Шумко вкрай негативно ставиться до зрад, хоча у нього був подібний досвід, за який йому дуже соромно. Він зізнався, що в той момент був п'яний і не розуміє, чому так вчинив.

Артист не уточнив, чи сталося це в минулих стосунках, чи з його нинішньою дружиною, з якою він уже сім років у шлюбі.

Проте розповів про це своїй обраниці, і вони змогли зрозуміти одне одного.

Володимир Шумко з дружиною (фото: instagram.com/vovashumko)

Ольга Сумська

Актриса зрадила свого колишнього чоловіка Євгена Паперного ще в молодості. У той час Ольга Сумська зустріла актора Віталія Борисюка, і між ними спалахнув роман.

Паперний дізнався про це і не зміг пробачити зраду, тому подружжя розлучилося.

Згодом Сумська вийшла заміж за Борисюка. Однак, як зізнавалася актриса, їхній шлюб не був безхмарним.

За її словами, у подружжя були також інтрижки на стороні. Коли їхній шлюб опинився на межі розлучення, вони пообіцяли більше не фліртувати з іншими.

Ольга Сумська і Віталій Боросюк (фото: instagram.com/olgasumska)