Интрижка на стороне: 6 украинских звезд, которые изменяли своим любимым

Сергей Бабкин

Певец изменял своей жене Снежане в начале сольной карьеры, особенно после концертов, когда был без нее.

Как признался Бабкин, это было за деньги с более чем 100 женщинами легкого поведения. В конце концов он решился рассказать об этом любимой и умолял ее о прощении.

Сначала она была твердо намерена развестись с неверным мужем. Впрочем, простила его, и супругам удалось сохранить брак.

Сергей и Снежана Бабкины (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Юрий Никитин

Сейчас они - одна из самых крепких пар в шоу-бизнесе, но так было не всегда. В 2000-х годах продюсер изменил Ольге Горбачевой.

Тогда певица не смогла ему это простить, и супруги развелись. Однако Никитин осознал, что хочет быть только с семьей, и вернулся к исполнительнице.

Артистка решила дать их отношениям второй шанс, и в конце концов, пара снова связала себя узами брака.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Вячеслав Узелков

Об измене спортсмена рассказала его бывшая жена Марина Боржемская уже после их развода.

Она призналась, что узнала об этом случайно, заметив переписку мужа с любовницей.

Несмотря на это, Марина пыталась спасти их брак и обвиняла ту женщину в разрушении их семьи. Однако после 22 лет брака пара все-таки развелась.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская (фото: stb.ua)

Макс Леонов

Победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов имел интрижку на стороне около восьми лет назад. Тогда в течение одного года он встречался с партнершей, с которой работал в одной из киевских танцевальных школ.

Его гражданская жена Юлия узнала об измене, и пара серьезно поссорилась, но возлюбленная танцовщика дала ему второй шанс.

Однако в марте этого года Макс объявил о завершении отношений с Юлией. Среди причин он назвал накопление эмоций, мелочей, которые не давали отношениям двигаться дальше. Приложила руки и полномасштабная война.

Макс Леонов с бывшей женой (фото: facebook.com/maks.leonov.3)

Владимир Шумко

Актер и юморист Владимир Шумко крайне негативно относится к изменам, хотя у него был подобный опыт, за который ему очень стыдно. Он признался, что в тот момент был пьян и не понимает, почему так поступил.

Артист не уточнил, произошло ли это в прошлых отношениях, или с его нынешней женой, с которой он уже семь лет в браке.

Однако рассказал об этом своей избраннице, и они смогли понять друг друга.

Владимир Шумко с супругой (фото: instagram.com/vovashumko)

Ольга Сумская

Актриса изменила своему бывшему мужу Евгению Паперному еще в молодости. В то время Ольга Сумская встретила актера Виталия Борисюка, и между ними вспыхнул роман.

Паперный узнал об этом и не смог простить измену, поэтому супруги развелись.

Впоследствии Сумская вышла замуж за Борисюка. Однако, как признавалась актриса, их брак не был безоблачным.

По ее словам, у супругов были также интрижки на стороне. Когда их брак оказался на грани развода, они пообещали больше не флиртовать с другими.

Ольга Сумская и Виталий Боросюк (фото: instagram.com/olgasumska)