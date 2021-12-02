Интрига "Холостячки 2" раскрыта: в анонсе финала узнали победителя, которого выберет Злата Огневич

Так, в ролике Злата говорит, что именно этого мужчину она очень ждала, рядом с ним раскрывается ее женственность, и она доверяет своему сердцу.

В финальном эпизоде Злата в свадебном платье встретит своего избранника, скажет ему главные три слова, а он наденет на ее палец обручальное кольцо. В этом моменте поклонники разглядели победителя, и это, вероятно - Дмитрий Шевченко.

Вот что пишут фаны в комментариях к ролику:

Дима выиграл. У Златы очень красивое платье

По одежде даже видно, что Дима выделяется. Нарядили, как жениха его, здесь без вариантов

По крупным пальцам руки - Дима

Рука Димы с кольцом

Что известно о финалистах

Дмитрию Шевченко 38 лет, он разведен, имеет свою клининговую компанию во Львове. Много времени посвящает спорту отдыха, любит путешествовать.

Фото: Дмитрий Шевченко (instagram.com/holostyakstb)

Андрею Задворному 31 год, он был дважды женат, имеет дочь. У него собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10.

Фото: Андрей Задворный (instagram.com/holostyakstb)

Роман Свечкоренко - психолог, ему 30 лет, был женат, воспитывает дочь. На проекте выяснилось, что мужчина еще не разведен официально, поэтому несмотря на симпатию, Злата "попросила его на выход" около месяца назад. Условием возвращения стал его развод. И вот в предыдущем выпуске Рома вновь стал участником второго сезона "Холостячки".

Фото: Роман Свечкоренко (instagram.com/holostyakstb)

Интрига была приоткрыта еще несколько недель назад

Интересно, что еще в середине ноября Злата заинтриговала в своем Instagram фото, на котором она с каким-то мужчиной целуется на побережье Киевского моря. Поклонники почти единогласно узнали в "Мистере Х" Дмитрия Шевченко.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Это вы и Дима теперь известно кто станет победителем шоу"; "Да, очень на Дыму смахивает", - пишут фоловеры в комментариях.

Дело в том, что съемки шоу заканчиваются еще до начала его показа, поэтому пока украинцы с нетерпением ждут финала, пара может жить вместе, а может даже уже и разбежаться.

Напомним, что финал шоу стартует на канале СТБ в пятницу, 3 декабря в 19:00.