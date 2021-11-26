Холостячка 2 выберет своего победителя: назван лучший мужчина для Златы Огневич

Самое романтическое шоу Украины Холостячка 2 близится к завершению. Уже 26 ноября состоится полуфинал, в котором Злате Огневич предстоит непростой выбор из трех мужчин: Дмитрия Шевченко, Андрея Задворный, и Максима Тарапаты. В любом случае, в финальной битве за сердце красотки будут сражаться двое.

Дмитрий Шевченко

Диме 38 лет, он разведен. Во Львове у него есть своя успешная клининговая компания. Мужчина любит путешествовать, много занимается спортом.

Астролог говорит, что Шевченко обладает интеллектом выше среднего, но при этом быстро осваивает новые навыки.

"Общительный парень, наделен навыками продажника и способностью находить общий язык с людьми. Склонен к актерским и ораторским предрасположенностям, залипает в соцсети и фильмы", - рассказывает астролог.

При этом он не умеет трезво оценивать реалии окружающего мира и решительно действовать в соответствии со складывающимися обстоятельствами.

"Обратная сторона Дмитрия: лживость, вороватость, поверхностность, может быть везде и нигде конкретно, самооценка плавает от ситуации к ситуации, производит впечатление легкомысленного", - говорит эксперт и добавляет, что мир для него - сцена.

Какой Дима в отношениях?

В отношениях он стремится продемонстрировать себя, а также подпитать свое эго атмосферой радости, комплиментов и праздника.

Его половинка должна отражать его лучшие качества. Дмитрий ищет в женщине все самое лучшее, яркое и уникальное, а в отношениях он желает, чтоб в чувствах была искорка, элемент игры.

Резюме:

"Со Златой они на разной волне, мало общего и отсутствует взаимопонимание, присутствует аспект страсти, на котором и держится симпатия", - добавила Арина.

Фото: Дмитрий Шевченко (instagram_com_dmitry_shevchenko_zlata)

Андрей Задворный

Андрей за 31 года успел дважды жениться, столько же раз развестись и родить дочь. Он занимается производством деревянных развивающих игрушек для детей.

"Общительный, давящий, напряженный, серьезный, с нотками деспотичности и чувством собственничества", - говорит астролог о Задвороном.

Его самооценка связана с возможностью быть свободным, питаться впечатлениями и разнообразием, находиться в кругу друзей по интересам, с кем можно накреативить нечто невероятное.

Мир воспринимается им как красивое пространство, где надо умничать и строить отношения. Не любит резкости и хамства, особенно со стороны женщин.

При этом его эмоции часто наигранные, но в целом мягкие и плавные, выдаваемые мозгом согласно социальной ситуации.

"Присутствует двуличность, зависимость, стремление всем угодить, много слов - мало дел. Отношения для Андрея - это элемент социальной реализации или как утеха для тела", - добавила эксперт.

Какой партнер нужен Андрею?

Партнера он выбирает с точки зрения здравого смысла, чувства включаются медленно и способны длиться всю жизнь.

Главный приоритет для него - надежный человек, кто не подведет и с кем можно жить десятилетиями до старости. Может быть сам верным и преданным партнером.

При этом Задворный любит контролировать, лютая ревность граничит с бесчувственностью в кризисных ситуациях, может использовать любовь как инструмент для обустройства своей жизни.

Резюме:

"Злата делает печать счастья Андрею, что дает ему ощущения счастья радом с ней, но с его стороны будет много контроля, ограничений и ревности.

"У обоих Венера в Козероге, любят одинаково - к отношениям подходят серьезно, могут быть верными партнерами к друг друга. Сексуальное влечение и совместимость", - подытожила астролог.

Фото: Андрей Задворный (facebook.com/андрій_задворний)

Максим Тарапата

32-летний парень увлекается серфингом, лыжами, вокалом, сальсой, а также умеет каллиграфически писать иероглифы. Он соучредитель нескольких компаний за границей.

"Мистичный, духовный, романтичный, мудрый, немного странный и эксцентричный. Атмосфера уюта и релакса складывается из любимых людей, красивой одежды, вхождения в ситуации элитарности и избранности, соприкосновения с искусством", - говорит о Максиме эксперт.

При этом его эмоции часто наигранные, иногда очень резкие и странные.

Что Максим ждет от отношений?

Астролог считает, что отношения для него полны парадоксов, чувства холодные и от ума, в зависимости от структуры ядра встречается вариант поверхностной любви, замешанной с дружбой, где задача "перепробовать все", может любить сразу несколько женщин одновременно, склонен к изменам.

"При непроработке себя - много претензий, несправедливости и недовольства в адрес своей женщины", - считает эксперт.

У него могут быть неожиданные повороты в чувствах, когда страстное желание обладания объектом любви вдруг сменяется абсолютной холодностью и потерей всякого интереса.

"Свобода, общие интеллектуальные интересы, взаимное уважение прав друг друга являются главной ценностью в любви для Максима", - говорит Арина.

Резюме:

У них со Златой присутствует взаимная симпатия и дружеская связь, они вместе готовы на разного рода эксперименты, им весело и интересно проводить друг с другом время. Сильное сексуальное влечение и аспект страсти.

Но при этом присутствует большая конфликтность и огромное количество ссор, обид и претензий друг к другу.

"Также Злата делает печать несчастья Максиму, то бишь в отношения будет контролировать и ограничивать свободу, что молодому человеку будет крайне не нравится. На таких аспектах лучше дружить, будет куда больше пользы", - подытожила специалист.

Фото: Максим Тарапата (facebook.com/tarapata.maksym)