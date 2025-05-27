Інтимна гігієна без міфів. 5 поширених помилок і поради від бренду Plis Me

Делікатна зона потребує не меншої уваги, ніж догляд за обличчям або тілом. Водночас тема інтимної гігієни досі оповита міфами й соромом.
РБК-Україна (проект Styler) опитав гінекологів про п’ять поширених помилок у гігієні, які жінки роблять неусвідомлено, а також разом з власницею бренду інтимного догляду Plis Me Тетяною Пліс пояснює, як зробити інтимний догляд частиною щоденної турботи про себе.
Щоденні прокладки — не на щодень
За словами гінекологів, їхнє постійне використання сприяє підвищенню вологості та появі бактерій. Найкраще рішення — частіше змінювати білизну з натуральних тканин і дати шкірі "дихати".
Агресивне мило — ворог мікрофлори
Звичайні гелі для душу часто мають надто високий pH і пересушують слизову. Засновниця Plis Me радить наступне: "Обирайте засоби з м’якими поверхнево-активними речовинами та збалансованим pH. У нашому дермоліквідному гелі — тільки делікатні компоненти, які не порушують природного балансу".
Синтетика замість бавовни
Тісна білизна зі штучних тканин — часта причина подразнень. Натомість натуральні матеріали й зручний крій створюють здорове середовище для шкіри.
Спільні або брудні рушники
Спеціалісти стверджують: індивідуальний рушник для інтимної зони — це must. Його варто прати щонайменше раз на тиждень, а краще — ще частіше.
Використання парфумів у делікатних зонах
Деякі жінки використовують звичайні парфуми або дезодоранти в інтимних зонах, щоб почуватися впевненіше. Однак це може викликати подразнення та алергічні реакції, адже шкіра в цій зоні є надто чутливою.
Plis Me — не просто бренд засобів інтимного догляду. Це проєкт Тетяни Пліс, яка багато років працювала у fashion-сфері й помітила, що на українському ринку елементарно бракує якісної інтимної косметики.
"Я почала з себе. А згодом зрозуміла, що хочу дати цю ніжність і впевненість кожній жінці в нашій країні. Піклуватися про себе — це не соромно, це красиво", — каже засновниця Plis Me.
Засновниці бренду Plis Me тетяна Пліс (фото: plis-me.com)
У лінійці бренду — дермоліквідний гель, зволожувальний крем, дезодорант, спеціальні серветки та інші засоби, створені з урахуванням рекомендацій гінекологів і дерматологів. Формули розроблялися у співпраці з клініками в Італії.
"У Plis Me ми не економимо на складниках — лише активні компоненти преміум-класу, точне pH-балансування та екстракти, які реально працюють. І ми відкрито публікуємо весь склад кожного продукту на сайті", — додає власниця бренду.
Почати варто з базового набору:
– дермоліквідного гелю (для щоденного очищення)
– зволожувального крему (для підтримки мікрофлори)
– дезодоранту з іонами срібла (для м’якої свіжості без подразнення).
Фото продукції з сайту plis-me.com
Варто зазначити, що під час розробки п’яти основних продуктів Plis Me в компанії консультувалися з клініками в Італії, проводили повний аналіз складів, щоб закрити базові запити в естетиці та гігієні інтимних зон.
"Це про правильне ставлення до себе. Про любов. Про повагу. Про прийняття і турботу, які починаються з найделікатнішого", – констатує Тетяна Пліс.
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