Інтимна гігієна без міфів. 5 поширених помилок і поради від бренду Plis Me

Найпоширеніші помилки інтимної гігієни

Щоденні прокладки — не на щодень

За словами гінекологів, їхнє постійне використання сприяє підвищенню вологості та появі бактерій. Найкраще рішення — частіше змінювати білизну з натуральних тканин і дати шкірі "дихати".

Агресивне мило — ворог мікрофлори

Звичайні гелі для душу часто мають надто високий pH і пересушують слизову. Засновниця Plis Me радить наступне: "Обирайте засоби з м’якими поверхнево-активними речовинами та збалансованим pH. У нашому дермоліквідному гелі — тільки делікатні компоненти, які не порушують природного балансу".

Синтетика замість бавовни

Тісна білизна зі штучних тканин — часта причина подразнень. Натомість натуральні матеріали й зручний крій створюють здорове середовище для шкіри.

Спільні або брудні рушники

Спеціалісти стверджують: індивідуальний рушник для інтимної зони — це must. Його варто прати щонайменше раз на тиждень, а краще — ще частіше.

Використання парфумів у делікатних зонах

Деякі жінки використовують звичайні парфуми або дезодоранти в інтимних зонах, щоб почуватися впевненіше. Однак це може викликати подразнення та алергічні реакції, адже шкіра в цій зоні є надто чутливою.

Поради від Plis Me тим, хто лише починає свідомий догляд

Plis Me — не просто бренд засобів інтимного догляду. Це проєкт Тетяни Пліс, яка багато років працювала у fashion-сфері й помітила, що на українському ринку елементарно бракує якісної інтимної косметики.

"Я почала з себе. А згодом зрозуміла, що хочу дати цю ніжність і впевненість кожній жінці в нашій країні. Піклуватися про себе — це не соромно, це красиво", — каже засновниця Plis Me.

Засновниці бренду Plis Me тетяна Пліс (фото: plis-me.com)

У лінійці бренду — дермоліквідний гель, зволожувальний крем, дезодорант, спеціальні серветки та інші засоби, створені з урахуванням рекомендацій гінекологів і дерматологів. Формули розроблялися у співпраці з клініками в Італії.

"У Plis Me ми не економимо на складниках — лише активні компоненти преміум-класу, точне pH-балансування та екстракти, які реально працюють. І ми відкрито публікуємо весь склад кожного продукту на сайті", — додає власниця бренду.

Почати варто з базового набору:

– дермоліквідного гелю (для щоденного очищення)

– зволожувального крему (для підтримки мікрофлори)

– дезодоранту з іонами срібла (для м’якої свіжості без подразнення).

Фото продукції з сайту plis-me.com

Варто зазначити, що під час розробки п’яти основних продуктів Plis Me в компанії консультувалися з клініками в Італії, проводили повний аналіз складів, щоб закрити базові запити в естетиці та гігієні інтимних зон.

"Це про правильне ставлення до себе. Про любов. Про повагу. Про прийняття і турботу, які починаються з найделікатнішого", – констатує Тетяна Пліс.