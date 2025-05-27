Интимная гигиена без мифов. 5 распространенных заблуждений и советы от бренда Plis Me

Деликатная зона требует не меньшего внимания, чем уход за лицом или телом. При этом тема интимной гигиены до сих пор окутана мифами и стыдом.
РБК-Украина (проект Styler) опросил гинекологов о пяти распространенных ошибках в гигиене, которые женщины совершают неосознанно, а также вместе с владелицей бренда интимного ухода Plis Me Татьяной Плис объясняет, как сделать интимный уход частью ежедневной заботы о себе.
Ежедневные прокладки — не на каждый день
По словам гинекологов, их постоянное использование способствует повышению влажности и появлению бактерий. Лучшее решение - чаще менять белье из натуральных тканей и дать коже "дышать".
Агрессивное мыло — враг микрофлоры
Обычные гели для душа часто имеют слишком высокий pH и пересушивают слизистую. Основательница Plis Me советует следующее: "Выбирайте средства с мягкими поверхностно-активными веществами и сбалансированным pH. В нашем дермоликвидном геле — только деликатные компоненты, которые не нарушают естественный баланс".
Синтетика вместо хлопка
Тесное белье из искусственных тканей — частая причина раздражений. Зато натуральные материалы и удобный крой создают здоровую среду для кожи.
Общие или грязные полотенца
Специалисты утверждают: индивидуальное полотенце для интимной зоны — must. Его стоит стирать минимум раз в неделю, а лучше — еще чаще.
Использование духов в деликатных зонах
Некоторые женщины используют обычные духи или дезодоранты в интимных зонах, чтобы чувствовать себя увереннее. Однако это может вызвать раздражение и аллергические реакции, ведь кожа в этой зоне является слишком чувствительной.
Plis Me — не просто бренд средств интимного ухода. Это проект Татьяны Плис, которая много лет работала в fashion-сфере и заметила, что на украинском рынке элементарно не хватает качественной интимной косметики.
"Я начала с себя. А потом поняла, что хочу дать эту нежность и уверенность каждой женщине в нашей стране. Заботиться о себе — не стыдно, это красиво", — говорит основательница Plis Me.
Основательницы бренда Plis Me тетяна Плис (фото: plis-me.com)
В линейке бренда — дермоликвидный гель, увлажняющий крем, дезодорант, специальные салфетки и другие средства, созданные с учетом рекомендаций гинекологов и дерматологов. Формулы разрабатывались в сотрудничестве с клиниками в Италии.
"В Plis Me мы не экономим на составляющих — только активные компоненты премиум-класса, точная pH-балансировка и экстракты, которые реально работают. И мы открыто публикуем весь состав каждого продукта на сайте", — добавляет владелица бренда.
Начать стоит с базового набора:
— дермоликвидного геля (для ежедневного очищения)
— увлажняющего крема (для поддержания микрофлоры)
— дезодоранта с ионами серебра (для мягкой свежести без раздражения).
Фото продукции с сайта plis-me.com
Стоит отметить, что при разработке пяти основных продуктов Plis Me в компании консультировались с клиниками в Италии, проводили полный анализ составов, чтобы закрыть базовые запросы в эстетике и гигиене интимных зон.
"Это о правильном отношении к себе. О любви. Об уважении. О принятии и заботе, которые начинаются с самого деликатного", — констатирует Татьяна Плис.
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