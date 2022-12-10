Інтим під час вагітності: в яких випадках це категорично заборонено
Після настання вагітності міняється не тільки тіло жінки, але і взаємини з партнером. Деякі пари відчувають охолодження один до одного, а деякі переживають пік інтимного життя. Жінка відчуває себе більш жіночною, груди збільшуються, стегна круглішають.
Як би то не було, часто партнери відмовляються від інтиму, адже бояться нашкодити майбутній дитині. Але чи це вірна думка?
Про це розповіли в Telegram-каналі Сексологія.
В більшості випадків секс дозволений
Лікарі кажуть, що сексом займатися під час вагітності можна, але з обережністю.
Звісно, від деяких поз доведеться відмовитися, як і від жорстких прийомчиків, якщо ви таке любили до вагітності.
А от ряд випадків, коли інтим у цей період протипоказання:
- проблеми із шийкою матки (цервікальна недостатність, коли є ризик відкриття цервікального каналу);
- високий ризик викидню чи передчасних пологів;
- багатоплідна вагітність (тут треба обовязкова консультація з лікарем);
- placenta previa – коли плацента закриває цервікальний канал і є ризик її розриву;
- низьке розташування плаценти в матці чи наявність гематоми;
- передчасні пологи в анамнезі;
- вагінальні кровотечі та підтікання навколоплідних вод;
- больові відчуття під час статевого акту (в такому випадку потрібно звернутися до лікаря, щоб встановити причину проблеми).
В будь-якому випадку, вам потрібно проконсультуватися з вашим гінекологом, адже кожна вагітність – унікальна.
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