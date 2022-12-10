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Интим во время беременности: в каких случаях это категорически запрещено

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Суббота 10 декабря 2022 19:30
Интим во время беременности: в каких случаях это категорически запрещено Беременность и секс – быть или не быть? (Фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

После наступления беременности меняется не только тело женщины, но и отношения с партнером. Некоторые пары испытывают охлаждение друг к другу, а некоторые переживают пик интимной жизни. Женщина чувствует себя более женственной, грудь увеличивается, бедра округляются.

Как бы то ни было, часто партнеры отказываются от интима, ведь боятся навредить будущему ребенку. Но верно ли это мнение?

Об этом рассказали в Telegram-канале Сексология.

В большинстве случаев секс разрешен

Врачи говорят, что сексом заниматься во время беременности можно, но с осторожностью.

Естественно, от неких поз придется отрешиться, как и от жестких приемчиков, если вы такое любили до беременности.

А вот ряд случаев, когда интим в этот период противопоказан:

  • проблемы с шейкой матки (цервикальная недостаточность, когда есть риск открытия цервикального канала);
  • высокий риск выкидыша или преждевременных родов;
  • многоплодная беременность (здесь требуется обязательная консультация с врачом);
  • placenta previa – когда плацента закрывает цервикальный канал и есть риск ее разрыва;
  • низкое расположение плаценты в матке или наличие гематомы;
  • преждевременные роды в анамнезе;
  • влагалищные кровотечения и подтекание околоплодных вод;
  • болевые ощущения во время полового акта (в таком случае следует обратиться к врачу, чтобы установить причину проблемы).

В любом случае, вам нужно проконсультироваться с вашим гинекологом, ведь каждая беременность уникальна.

Раньше мы писали также о самых распространенных мифах о выкидыше.

Также читайте, когда две полоски на тесте – это не беременность.

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