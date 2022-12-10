Интим во время беременности: в каких случаях это категорически запрещено

После наступления беременности меняется не только тело женщины, но и отношения с партнером. Некоторые пары испытывают охлаждение друг к другу, а некоторые переживают пик интимной жизни. Женщина чувствует себя более женственной, грудь увеличивается, бедра округляются.

Как бы то ни было, часто партнеры отказываются от интима, ведь боятся навредить будущему ребенку. Но верно ли это мнение?