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Ідеальний спосіб схуднення? Тренер Луценко назвала усі переваги і недоліки інтервального голодування

Неділя 17 грудня 2023 08:31
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Ідеальний спосіб схуднення? Тренер Луценко назвала усі переваги і недоліки інтервального голодування Чи ефективне інтервальне голодування (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Аніта Луценко

Інтервальне голодування набирає все більшої популярності, особливо, якщо врахувати, що до новорічних свят залишилось зовсім мало часу. Дехто вважає цей режим харчування ідеальним способом для схуднення, інші ж критикують його, бо він начебто може призвести до порушення харчової поведінки.

Про те, які переваги та недоліки має інтервальне голодування, пояснює РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію фітнес-тренера Аніти Луценко в Instagram.

Які переваги інтервального голодування

"Інтервальне голодування - система харчування, що заснована на принципі: є проміжок часу (наприклад 16 годин), коли не можна їсти і час, коли можна їсти (8 годин). Зазвичай це відсутність традиційного сніданку і вечері", - каже тренер.

Ці інтервали для прийому їжі можуть варіюватися, наприклад тривати з 12.00 до 20.00, або з 10.00 до 18.00. Людина може сама вирішувати, як їй зручніше.

Переваги:

  • якщо комфортно мати такий принцип в голові для обмеження вживання зайвого і це працює - значить ви знайшли свій спосіб для контролю ваги
  • відсутність переїдання сприяє кращому здоров’ю і довголіттю
  • якщо комфортно не снідати чи не вечеряти і це не викликає стресу - для вас підходить такий режим
  • це один із видів обмеження калорійності раціону
  • можна сильно не перейматись складом їжі, бо просто не встигнете з'їсти багато

Які недоліки такого режиму харчування

  • при захворюваннях жовчного відсутність сніданку з часом може нашкодити здоров’ю, спровокувавши застій жовчі
  • може з’явитись відчуття, що це єдиний принцип для їжі і буде обмежене розуміння принципів здорового харчування у тому проміжку, коли їсте
  • можна просто не їсти після 19.00 чи 20.00 і ви схуднете. Тож це додаткові обмеження
  • людина може не встигати за проміжок дозволеного часу для їжі з’їсти необхідне: вітаміни, мінерали, клітковину, білок, жир. Особливо, якщо немає складеного меню
  • може виникати зацикленість і розлад харчової поведінки. Постановка цього принципу в центр життя і емоційний стрес, якщо це правило випадково порушується
  • можливе порушення сну
  • цей тип харчування може просто не підходити саме вам і є сенс пошукати інші варіанти

Раніше ми писали про те, що Аніта Луценко пояснила, що ефективніше для схуднення - кардіотренування чи силові вправи.

Читайте також про те, чи дійсно кріпатура є ознакою ефективного тренування.

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Аніта Луценко диета