Идеальный способ похудения? Тренер Луценко назвала все преимущества и недостатки интервального голодания

Интервальное голодание набирает все большую популярность, особенно, если учесть, что до новогодних праздников осталось совсем мало времени. Некоторые считают этот режим питания идеальным способом для похудения, другие же критикуют его, потому что он вроде бы как может привести к нарушению пищевого поведения.

О том, какие преимущества и недостатки имеет интервальное голодание, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию фитнес-тренера Аниты Луценко в Instagram .

Какие преимущества интервального голодания

"Интервальное голодание - система питания, основанная на принципе: промежуток времени (например 16 часов) нельзя есть, а остальное время (8 часов) - модно есть. Обычно это отсутствие традиционного завтрака и ужина", - говорит тренер.

Эти интервалы для приема пищи могут варьироваться, например, продолжаться с 12.00 до 20.00, или с 10.00 до 18.00. Человек может сам решать, как ему удобнее.

Преимущества:

если комфортно иметь такой принцип в голове для ограничения употребления лишнего и это работает - значит вы нашли свой способ для контроля веса

отсутствие переедания способствует лучшему здоровью и долголетию

если комфортно не завтракать или не ужинать и это не вызывает стресса - вам подходит такой режим

это один из видов ограничения калорийности рациона

можно сильно не проникаться составом пищи, потому что просто не успеете съесть много

Какие недостатки такого режима питания