"Интерсити" Херсон-Киев загорелся в дороге: пылающие фото и видео

Скоростной поезд "Интерсити" Херсон-Киев до пункта назначения не доехал, а загорелся в пути. Пассажиры в Николаеве были в шоке, когда увидели, что приближающийся состав горит. Возгорание произошло в локомотиве. Об этом сообщают очевидцы чрезвычайного происшествия.

Фото: В вагоне загорелся локомотив (news.pn)

Кроме того, что поезд загорелся, он еще и опоздал на полчаса. В справочном бюро проинформировали, что локомотив отцепили от основной части поезда и ожидают прибытия нового. Также отметили, что пасажиры свои билеты не сдают. На сколько опоздает поезд в Киев - неизвестно.

Фото: Загоревшийся поезд (news.pn)

"Тепловоз убрали, сейчас пригонят новый и люди поедут в Киев спокойно. Никто билеты не сдает. Я не знаю насколько опоздает поезд в Киев. Сейчас пока меняют тепловозы, формируют состав", - сказали в бюро.

Сообщается, что пострадавших в пожаре локомотива нет.

Видео: Интерсити загорелся (YouTube/ПН ТV digest)

Видео: Интерсити загорелся в Николаеве (YouTube/ПН ТV digest)

"В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области уточнили, что задымление в локомотиве произошло, когда поезд прибыл на вокзал. После начала пожара локомотив отвели на безопасное расстояние на запасной путь. На месте сейчас работают два отделения спасателей и оперативно-координационный центр, которые проводят разведку и тушение пожара. Пострадавших во время пожара нет", - сообщает сайт "Преступности.НЕТ" .

Как мы ранее писали, Укрзализныця рассказала, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловалась на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком.

Также мы сообщали, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.