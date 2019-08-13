"Інтерсіті" Херсон-Київ загорівся в дорозі: палаючі фото і відео

Швидкісний поїзд "Інтерсіті" Херсон-Київ до пункту призначення не доїхав, а загорівся в дорозі. Пасажири в Миколаєві були в шоці, коли побачили, що наближаючийся склад горить. Займання сталося в локомотиві. Про це повідомляють очевидці надзвичайної події.

Фото: У вагоні загорівся локомотив (news.pn)

Крім того, що загорівся потяг, він ще й запізнився на півгодини. У довідковому бюро поінформували, що локомотив відчепили від основної частини поїзда і чекають на прибуття нового. Також зазначили, що пасажири свої квитки не здають. На скільки запізниться на потяг до Києва - невідомо.

Фото: Загорівся потяг (news.pn)

"Тепловоз прибрали, зараз приженуть новий і люди поїдуть в Київ спокійно. Ніхто квитки не здає. Я не знаю наскільки запізниться на потяг до Києва. Зараз поки міняють тепловози, формують склад", - сказали в бюро.

Повідомляється, що постраждалих у пожежі локомотива немає.

Відео: Інтерсіті загорівся (YouTube/ПН ТV digest)

Відео: Інтерсіті загорівся в Миколаєві (YouTube/ПН ТV digest)

"У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області уточнили, що задимлення в локомотиві сталося, коли потяг прибув на вокзал. Після початку пожежі локомотив відвели на безпечну відстань на запасний шлях. На місці працюють два відділення рятувальників та оперативно-координаційний центр, які проводять розвідку і гасіння пожежі. Постраждалих під час пожежі немає", - повідомляє сайт "Злочинності.НЕМАЄ" .

Як ми раніше писали, Укрзалізниця розповіла,чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилася на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

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