З інтернетом та відеоспостереженням. На Львівщині встановлять туалет за 2 мільйони
На Львівщині встановлять туалет за майже 2 млн гривень. Аукціон на закупівлю цього громадського модульного туалету вже відбувся і покупцем стало комунальне підприємство "Об'єднане" Самбірської міської ради.
Купівля цього туалету відбулася на майданчику Prozorro й переміг підприємець з Івано-Франківська.
Що це за модульний туалет
Йдеться про модульний туалет на 2 кабінки. Одна кабінка має відповідати вимогам для осіб з обмеженими можливостями, а друга – для відвідувачів із немовлятами. Там обов'язково буде пеленальний столик.
Оплата за використання туалетної кабінки має бути безконтактною - в умовах закупівлі було вказано купюроприймач, монетоприймач та систему банківської оплати.
Крім того, у цьому туалеті ще буде:
- Зовнішнє відеоспостереження
- Освітлення
- Інтернет
Стартова ціна цього туалету склала 2 млн гривень, але під час аукціону підприємцю вдалося купити кабінку за 1 млн 999 тисяч 900 гривень - тобто, зі знижкою в 100 гривень.
Скріншоти
Де встановлять цей туалет
Модульну туалетну кабінку встановлять у Самборі Львівської області – до кінця 2023 року.
Це не перший такий туалет в області. Раніше було проведено тендер із закупівлі таких туалетів для центру Львова. Ціна модульних систем була значно вищою – від 4 до 5 млн гривень.
Модульний туалет (фото: ЛМР)
Один збиралися встановити на проспекті Свободи, ще один - у парку імені Івана Франка. Такі модульні системи дозволили б розв'язати проблему із громадськими туалетами, особливо у центральній частині міста, де буває багато туристів.
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