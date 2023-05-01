С интернетом и видеонаблюдением. Под Львовом установят туалет за 2 миллиона

Во Львовской области установят туалет за почти 2 млн гривен. Аукцион на закупку этого общественного модульного туалета уже состоялся и покупателем стало коммунальное предприятие "Об'єднане" Самборского городского совета.

Покупка этого туалета состоялась на площадке Prozorro и победил предприниматель из Ивано-Франковска.

Что это за модульный туалет

Речь идет о модульном туалете на 2 кабинки. Одна кабинка должна отвечать требованиям для лиц с ограниченными возможностями, а вторая - для посетителей с младенцами. Там обязательно будет пеленальный столик.

Оплата за использование туалетной кабинки должна быть бесконтактная - в условиях закупки был указан купюроприемник, монетоприемник и система банковской оплаты.

Кроме того, в этом туалете еще будет:

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Стартовая цена этого туалета составила 2 млн гривен, но во время аукциона предпринимателю удалось купить кабинку за 1 млн 999 тысяч 900 гривен - то есть, со скидкой в 100 гривен.

Скриншоты

Где установят этот туалет

Модульную туалетную кабинку установят в Самборе Львовской области - до конца 2023 года.

Стоит отметить, что это не первый такой туалет в области. Ранее был проведен тендер по закупке таких туалетов для центра Львова. Цена модульных систем была значительно выше - от 4 до 5 млн гривен.

Модульный туалет (фото: ЛМР)

Один собирались установить на проспекте Свободы, еще один - в парке имени Ивана Франка. Такие модульные системы позволили бы решить проблему с общественными туалетами, особенно в центральной части города, где бывает много туристов.