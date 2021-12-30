Как интересно подать красную икру на Новый год: эта закуска удивит всех

Уже много лет незаменимой на новогоднем столе остается икра. Обычно ее подают прямо в тарелке или же делают с ней бутерброды.
Фудблогерка "v. vanilinka" на своей странице в Instagram поделилась, что красную икру можно подать на чипсах из гуакамоле.
Так, в результате вы получите вкусную закуску и приятно пораженные взгляды гостей.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Для начала нужно приготовить гречневые чипсы. Для этого нужно сварить гречку, после чего взбить ее в блендере.
Затем массу выровняйте тонким слоем на противень и подсушите чипсы в духовке при температуре 60-80 градусов 6-8 часов.
После этого обжарьте чипсы во фритюре. Так они станут более хрустящими.
Далее готовим гуакамоле. Нужно соединить мякоть авокадо, сок лимона или лайма, петрушку, оливковое масло и соль и взбить в блендере до однородности.
В конце на чипсы выкладываем гуакамоле, а сверху красную икру.
Рецепт оригинальной подачи икры (скрин с видео)
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