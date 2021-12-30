RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як цікаво подати червону ікру на Новий рік: ця закуска здивує усіх

Автор: Тетяна Самарук

Вже багато років незамінною на новорічному столі залишається ікра. Зазвичай її подають просто у тарілці або ж роблять з нею бутерброди.

Фудблогерка "v.vanilinka" на своїй сторінці в Instagram поділилась, що червону ікру можна подати на чипсах з гуакамоле.

Так, в результаті ви отримаєте смачну закуску і приємно вражені погляди гостей.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • червона ікра - 1 б;
  • зелена гречка - 1\2 скл;
  • авокадо - 1 шт;
  • сік лайма\лимона - 1 ст. л;
  • оливкова олія - 1 ст. л;
  • петрушка;
  • сіль.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно приготувати гречані чипси. Для цього потрібно зварити гречку, після чого збити її у блендері.

Потім масу вирівняйте тонким шаром на деко та підсушіть чипси у духовці за температури 60-80 градусів 6-8 годин.

Після цього обсмажте чипси у фритюрі. Так вони стануть більш хрумкими.

Далі готуємо гуакамоле. Потрібно з'єднати м'якоть авокадо, сік лимона чи лайма, петрушку, оливкову олію та сіль та збити у блендері до однорідності.

В кінці на чипси викладаємо гуакамоле, а зверху червону ікру.

Рецепт оригінальної подачі ікри (скрін з відео)

Раніше ми повідомляли, що названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік.

Також ми писали про ідеальні салати на Новий рік всього з трьох інгредієнтів.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептикра