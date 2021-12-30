Як цікаво подати червону ікру на Новий рік: ця закуска здивує усіх

Вже багато років незамінною на новорічному столі залишається ікра. Зазвичай її подають просто у тарілці або ж роблять з нею бутерброди.
Фудблогерка "v.vanilinka" на своїй сторінці в Instagram поділилась, що червону ікру можна подати на чипсах з гуакамоле.
Так, в результаті ви отримаєте смачну закуску і приємно вражені погляди гостей.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Для початку потрібно приготувати гречані чипси. Для цього потрібно зварити гречку, після чого збити її у блендері.
Потім масу вирівняйте тонким шаром на деко та підсушіть чипси у духовці за температури 60-80 градусів 6-8 годин.
Після цього обсмажте чипси у фритюрі. Так вони стануть більш хрумкими.
Далі готуємо гуакамоле. Потрібно з'єднати м'якоть авокадо, сік лимона чи лайма, петрушку, оливкову олію та сіль та збити у блендері до однорідності.
В кінці на чипси викладаємо гуакамоле, а зверху червону ікру.
Рецепт оригінальної подачі ікри (скрін з відео)
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