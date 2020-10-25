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Вам не интересен мой ответ: Зеленский обиделся на журналистов (видео)

Киев, Воскресенье 25 октября 2020 11:45
Вам не интересен мой ответ: Зеленский обиделся на журналистов (видео)
Владимир Зеленский (фото: t.me/OP_UA)
Автор: Анна Киселева

Владимиру Зеленскому начали задавать вопросы прямо около избирательного участка

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на избирательный участок в Киеве на Оболони, чтобы принять участие в местных выборах 2020. К пункту голосования он прибыл со своей супругой Еленой. После голосования глава государства принял участие в своем опросе. К слову, после своего похода на избирательный участок, Владимир Зеленский провел небольшую пресс-конференцию. Кроме того, на избирательном участке президента встречала обнаженная активистка, которая показала президенту свои половые органы. Все детали – в нашем материале.

По окончании процедуры голосования и прохождения опроса глава страны отвечал на вопросы журналистов. В частности, Владимира Александровича спросили, не кажется ли ему, что он "отказался от образа народного президента". Но во время ответов Зеленского на поставленные ему вопросы начался балаган. Сами же журналисты начали перебивать друг друга. Поэтому спустя несколько минут общения, потерявший терпение президент сказал: "Я бы хотел вам ответить, но вам не интересен мой ответ! Счастливо!". После чего развернулся и ушел.

Зеленский проголосовал на местных выборах и обиделся на журналистов

Стоит отметить, что в то время, как Владимир Зеленский направлялся к избирательному участку, его встретила обнаженная активистка.

"В то время как он заходил на участок, активистка Femen задрала юбку и показала гениталии в зеленке и надписью Zexist", - передает журналист Андрей Павловский в своем канале в Telegram.

Также опубликованы фотографии с места акции.

Вам не интересен мой ответ: Зеленский обиделся на журналистов (видео)

Вам не интересен мой ответ: Зеленский обиделся на журналистов (видео)

Активистка Femen показала гениталии в зеленке (фото: PavlovskyNews)

Напомним, что ранее волонтеры рассказали, как Владимир Зеленский ответил в собственном опросе.

Также мы показывали фото очередей в избирательные участки в Украине. В них можно провести по несколько часов.

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