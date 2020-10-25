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Вам не цікава моя відповідь: Зеленський образився на журналістів (відео)

Київ, Неділя 25 жовтня 2020 11:45
Вам не цікава моя відповідь: Зеленський образився на журналістів (відео)
Володимир Зеленський (фото: t.me/OP_UA)
Автор: Анна Кисельова

Володимиру Зеленському почали ставити питання прямо біля виборчої дільниці

Президент України Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю в Києві на Оболоні, щоб взяти участь в місцевих виборах 2020. До пункту голосування він прибув зі своєю дружиною Оленою. Після голосування глава держави взяв участь у своєму опитуванні. До речі, після свого походу на виборчу дільницю, Володимир Зеленський провів невелику пресконференцію. Крім того, на виборчій дільниці президента зустрічала гола активістка, яка показала президенту свої статеві органи. Як голосував президент – читайте у нашому матеріалі.

По закінченні процедури голосування та проходження опитування глава країни відповідав на питання журналістів. Зокрема, Володимира Олександровича запитали, чи не здається йому, що він "відмовився від образу народного президента". Але під час відповідей Зеленського на поставлені йому запитання почався балаган. Самі ж журналісти почали перебивати один одного. Тому через кілька хвилин спілкування, він втратив терпіння і сказав: "Я хотів би вам відповісти, але вам не цікава моя відповідь! Щасливо!". Після чого розвернувся і пішов.

Зеленський проголосував на місцевих виборах і образився на журналістів

Варто відзначити, що в той час, як Володимир Зеленський прямував до виборчої дільниці, його зустріла гола активістка.

"У той час, як він заходив на дільницю, активістка Femen задерла спідницю і показала геніталії в зеленці й написом Zexist", - передає журналіст Андрій Павловський у своєму каналі в Telegram.

Також опубліковані фотографії з місця акції.

Вам не цікава моя відповідь: Зеленський образився на журналістів (відео)

Вам не цікава моя відповідь: Зеленський образився на журналістів (відео)

Активістка Femen показала геніталії в зеленці (фото: PavlovskyNews)

Нагадаємо, що раніше волонтери розповіли, як Володимир Зеленський відповів у власному опитуванні.

Також ми показували фото черг на виборчі дільниці в Україні. У них можна провести по кілька годин.

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